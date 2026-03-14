La segunda mujer que acusa a Errejón no se ratifica por un ataque de pánico

Publicado por Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

La segunda mujer que denunció por presunta agresión sexual al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, no ratificó ayer la denuncia ante el juzgado, por un ataque de pánico. Una decisión que tomó por miedo a las consecuencias que podría acearrear el proceso judicial en su vida personal y profesional. La magistrada, que había admitido a trámite la querella hace escasos días, tendrá que suspender la instrucción ante la ausencia de la declaración de la víctima, pilar fundamental de la acusación.

Aunque la presunta víctima había solicitado, al interponer la denuncia, la condición de testigo protegido, para preservar su identidad, dado que es una "actriz de reconocida notoriedad pública", según explicó su abogado, Alfredo Arrién, la magistrada no se la concedió. Por ello, ante el miedo de lo que podría suponer esta batalla judicial, y viendo el revuelo del caso de la también intérprete Elisa Mouliaá, la primera mujer que denunció a Errejón, decidió no ratificar la querella. Arrién, que también es el abogado de Mouilaá, explicó ayer que, en estos momentos, la segunda denunciante tiene "más que perder, que ganar". que el caso seguirá adelante "cuando ella quiera". No obstante, Arrién matizó que el caso no está cerrado definitivamente y que la intención es que siga adelante "cuando ella quiera".

La segunda denuncia

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12, en Madrid, admitió a trámite esta segunda denuncia contra Errejón. En este caso, los hechos presentados por escrito ante la Justicia hacían referencia a un presunto delito de violación ocurrido en octubre de 2021 -un mes después del episodio relatado por Mouliaá. En la querella, la supuesta víctima sostenía que la agresión sexual se habría producido en casa del exdirigente de Más País. La mujer expuso, además, en su querella que Errejón la habría penetrado vaginalmente con los dedos sin su consentimiento tras abandonar una fiesta donde ambos habían consumido "alcohol y cocaína". Durante el trayecto hacia el domicilio del exdiputado, y pese a que ella accedió inicialmente a una felación ante la insistencia de él, el cofundador de Podemos habría introducido sus dedos en la vagina de la víctima ignorando su negativa. Según su relato, llegó a susurrarle una amenaza directa: "Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor".

Una vez se encontraban en la vivienda, el exportavoz de Sumar habría manifestado su intención de consumar el acto sexual, a lo que ella condicionó al uso de preservativo. Aunque él le aseguró que, en ese caso, no iba a ocurrir, "de manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento", detalló la víctima sobre la agresión.