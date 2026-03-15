Sánchez ‘internacionaliza’ sus comparecencias en el Congreso

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez volverá a comparecer en el Congreso el 25 de marzo. Lo hará para explicar la posición de España ante el conflicto en Irán, casi un mes después de que se iniciaran los bombardeos de EE UU e Israel sobre Teherán y en medio de una crisis diplomática con ambos países por la postura del Gobierno de rechazo frontal a la intervención militar en la zona. De nuevo, el presidente acudirá a la Cámara baja por un asunto internacional, la cuestión que más le ha llevado a responder ante el hemiciclo —sesiones de control rutinarias aparte— en la XV legislatura. Si en total han sido diez las veces que el jefe del Ejecutivo se ha sometido al escrutinio del Legislativo, seis de ellas, la mayoría, han tenido a Marruecos, Gaza, Venezuela, Gibraltar y Ucrania como protagonistas —siete si se cuenta la próxima, centrada en la situación en Oriente Medio-, mientras que los asuntos domésticos como la corrupción, el bautizado plan de regeneración democrática, las explicaciones por el gran apagón o el accidente en Adamuz se han visto superadas en número por la zozobra mundial en otras sesiones ‘ad hoc’. En el Senado, el dirigente socialista lleva dos años sin comparecer. La última vez fue el 12 de marzo de 2024, en una sesión de control. Sánchez compareció dos veces en 2024 —abril y mayo— para informar sobre la postura del Gobierno ante la guerra en Gaza. Las crónicas parlamentarias de aquellos días están salpicadas por críticas de PP y Vox al Ejecutivo por la ley de amnistía —todavía en trámite, se aprobaría el 30 de mayo— y las revelaciones del ‘caso Koldo’.

En la segunda de estas citas, el presidente anunció el reconocimiento del Estado palestino, que se haría efectivo el 28 de mayo y supuso un antes y un después en las ya mermadas relaciones entre Madrid y Tel Aviv. «Por justicia, por coherencia y por la paz, España reconocerá la existencia del Estado de Palestina», proclamó Sánchez. Otro de los temas estrella de esta legislatura es el debate por el aumento del porcentaje del gasto destinado a Defensa. Esta cuestión se unió a la respuesta española a la guerra en Ucrania en la comparecencia de Sánchez el 26 de marzo de 2025.

El presidente, con críticas de Sumar y el rechazo frontal de Podemos, defendió elevar estos fondos al 2% del PIB. «Vamos a cumplir sin tocar ni un céntimo del gasto social», fue su principal argumento en aquella jornada, en la que defendió mantener el apoyo económico a Kiev en un momento en el que EE UU debilitaba su compromiso con Volodímir Zelenski. Las elecciones presidenciales en Venezuela de julio de 2024 estuvieron presentes en la comparecencia de Sánchez el 9 de octubre de aquel año. Un mes antes, el líder opositor Edmundo González, que reclama la victoria en aquellos comicios, había llegado a España como exiliado. Alberto Núñez Feijóo y el presidente intercambiaron críticas por la postura de la diplomacia española frente al ‘chavismo’. «Blanda», en palabras del líder del PP. Tras la intervención militar este enero de EE UU en Caracas, que acabó con la captura de Nicolás Maduro, fue el ministro José Manuel Albares el que acudió al Congreso y no el jefe del Ejecutivo.