Sánchez, interrogado mañana en el Congreso sobre el plan contra los efectos económicos de la guerra de Irán

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que responder este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre su posición contra la guerra en Oriente Próximo y sobre el plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes para paliar sus efectos económicos.

En concreto, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el jefe del Ejecutivo le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y qué medidas se incluirán en el decreto ley que prepara el Ejecutivo.

De su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le instará a exponer qué piensa hacer para "convertir en realidad el "no a la guerra" que ha desempolvado para mostrar su oposición a la acción unilateral y ajena a la legalidad internacional del presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Esta será la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero con la intervención militar conjunta de Israel y Estados Unidos bombardeando Irán, un Pleno al que ya han anunciado que no pueden asistir entre otros los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ni de Defensa, Margarita Robles.

"¿QUIÉN PAGARÁ ESTA VEZ LAS CONSECUENCIAS?"

Por eso, el grueso de preguntas relacionadas con las consecuencias del conflicto tienen como objetivo, además a Sánchez, a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

"¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?", reza textualmente la pregunta que ha registrado el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, para la también vicesecretaria general del PSOE.

Aunque los 'populares' no han registrado ninguna cuestión sobre las medidas que se van a activar ante los efectos económicos de la guerra, su líder, Alberto Núñez Feijóo, podrá sacarle el tema a Sánchez, a quien prevé preguntar "quién sigue confiando en su Gobierno".

También la portavoz del PP, Ester Muñoz, podría pedir cuentas al respecto a Montero a la que, por lo pronto, la requiere para que explique si el Consejo de Ministros conoce "los problemas reales de los españoles". Además, su compañero Elías Bendodo aspira a que la vicepresidenta confiese si cree que su ministerio actúa de manera "diligente".

El secretario general del grupo parlamentario de Vox también ha dirigido una pregunta a Montero, en su caso para protestar por la presión impositiva a la que, a su juicio, están sometidos los ciudadanos españoles.

INTERPELACIONES DE PP Y JUNTS

Lo que sí ha presentado el PP es una interpelación a Montero para que detalle cómo piensa atajar el Ejecutivo los perjuicios que la escalada de la contienda puede acarrear para las "familias y empresas españolas".

Tras ese debate de media hora con la vicepresidenta primera, los 'populares' registrarán una moción que se someterá a votación la semana siguiente y que pueden utilizar para forzar a la Cámara a pronunciarse sobre algunas de las medidas que los de Feijóo han puesto sobre la mesa, entre las que destacan la supresión o las bajadas de impuestos.

Y también Junts quiere interpelar a Montero "sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora", lo que le dará derecho a registrar su propia moción para la sesión plenaria previa a la Semana Santa.