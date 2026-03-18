Maíllo pide ya el proceso que elija al nuevo líder de Sumar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha solicitado agilizar el proceso para elegir una nueva persona que lidere la coalición Sumar y se convierta en referente para las próximas elecciones generales porque en política «los espacios vacíos no proceden y no son beneficiosos». Maíllo ha declarado a los periodistas que en un debate entre las federaciones autonómicas de IU se han planteado «acelerar los procesos de nombramiento de la nueva persona que se referencie en el espacio de Sumar y donde queremos que se siga, digamos, fortaleciendo lo que empezó el 21 de febrero» en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuando se presentó la coalición renovada que acudirá a las urnas en la próxima cita electoral. Fuentes de IU han indicado que la elección del nuevo líder de la coalición debería producirse antes del mes de mayo. La tarea que tendrá este nuevo liderazgo, según el coordinador federal de IU, será la de «garantizar que haya una izquierda fuerte, una izquierda coherente, una izquierda con proyecto de país en los próximos ciclos electorales», tal y como a su juicio ya se está haciendo en Andalucía. Este documento todavía no ha sido presentado al resto de formaciones que forman parte de este espacio porque «no ha dado tiempo», pero espera poder presentarlo próximamente, ya que su postura «parte de una lógica» que comparten todos ellos.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al resto de partidos de la izquierda alternativa, en especial a las formaciones de la coalición Sumar, que reflexionen sobre su papel en el Gobierno tras el varapalo electoral del conjunto del espacio en las elecciones de Castilla y León. De esta forma, ha responsabilizado al Gobierno y su inacción de la subida de PP y Vox, al espetar que es una «fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha». «Creo que tenemos que hacer una reflexión en general», ha dicho.