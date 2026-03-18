Bustinduy vuelve a descartarse como candidato de los partidos de Sumar en las próximas elecciones generales

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha vuelto a autodescartarse como candidato a las futuras elecciones generales y ha indicado que los partidos de Sumar no le han ofrecido formalmente liderar su coalición.

"No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", ha expresado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Por tanto, ha vuelto a reafirmar que se descarta como candidato y que su papel consistirá en contribuir en todo lo que esté en su mano para que "la izquierda esté a la altura" en los comicios del 2027. "No creo que ese sea el papel (el ser candidato) que yo deba asumir", ha zanjado.

"NO LE HEMOS PEDIDO NADA A NADIE"

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha comentado que los partidos de Sumar no "le están pidiendo nada a nadie" y simplemente están en una reflexión general para avanzar en "definir liderazgos que son imprescindibles".

"Es un gran candidato como tantos otros y otras", ha apostillado sobre la figura de Bustinduy. Además, ha indicado que el plan de su formación es que el relevo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la candidatura del socio minoritario del Gobierno pueda estar perfilado antes de mayo.

Fuentes de Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida afirmaron su respeto y admiración por Bustinduy pero subrayaron que no han realizado ninguna petición para que sea candidato, ni a él ni a ninguna otra persona.

"Este es un proceso que se abordará a su debido tiempo, con el máximo respeto tanto a las personas referentes del espacio como a las propias organizaciones que lo conforman", han apostillado para agregar que cuando se acuerde qué personas son las más idoneas para ser referentes electorales se comunicarán directamente.