El rey recibe a Zelenski, que cierra su cuarta visita a España desde la invasión rusa

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El rey ha recibido este miércoles a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la visita a Madrid del presidente de Ucrania, la cuarta que realiza desde la invasión rusa, y tras la reunión que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Una reunión en el Palacio de la Zarzuela con la que el presidente ucraniano cierra su visita a Madrid antes de viajar a Bruselas donde este jueves comienza un Consejo Europeo que tratará, entre otros asuntos, el crédito para Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado en diciembre, pero que todavía no se ha ejecutado por la oposición húngara.

Tras dar la bienvenida a Zelenski, Felipe VI y el presidente ucraniano han posado para la foto oficial para los medios de comunicación y después han comenzado el encuentro, al que han asistido también Sergi Kyslytsya, primer jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, y el jefe adjunto, Igor Zhovkva.

Por parte española han asistido Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda.

Además de reunirse con el jefe del Estado y con el presidente del Gobierno, Zelenski ha tenido en Madrid un encuentro con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

Y también ha presidido en Madrid la firma de sendos acuerdos de colaboración entre el grupo industrial español de ingeniería y tecnología Sener y las empresas ucranianas de Defensa y armamento Fire Point, Luch y Radioni.

Durante la visita del presidente ucraniano se han cerrado además dos acuerdos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, uno sobre cooperación técnica y financiera y otro de cooperación entre escuelas diplomáticas.

Una visita que ha permitido reafirmar el apoyo sostenido de España a Ucrania en el ámbito político, financiero, humanitario y militar, según ha destacado Exteriores.