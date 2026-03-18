El Congreso pide al Gobierno una reducción del IVA de pescado para recuperar su consumo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha pedido este miércoles al Gobierno una reducción del IVA de los productos pesqueros, dentro de una proposición no de ley que plantea medidas para recuperar la ingesta de estos alimentos.

La iniciativa, que ha salido adelante por un voto de diferencia, ha sido presentada por el PP y apoyada por Vox, con los diputados del PSOE y del Sumar en contra.

En su defensa, Marta González (PP) ha reivindicado que es necesario dar una respuesta "inmediata" a la caída del consumo de productos pesqueros en España, mediante medidas entre las que ha destacado la reducción "imprescindible" del IVA, que actualmente es del 10 % para el pescado y el marisco.

La proposición también plantea otras actuaciones como el refuerzo de la presencia del pescado en los comedores escolares, mejorar la información al consumidor y un apoyo al sector pesquero.

Durante el debate, la diputada popular y los del PSOE y de Sumar han discrepado sobre la interpretación el real decreto relativo a los comedores escolares, que establece entre una y tres raciones de pescado semanales en los colegios.

González ha dicho que esa normativa fija un mínimo de una ración, a lo que María Luisa Faneca (PSOE) y Lander Martínez Hierro (Sumar) han replicado que no es cierto y que lo que se busca es ampliar el consumo de productos pesqueros en los centros escolares.

Tomás Fernández Ríos (Vox) ha criticado la política del Gobierno hacia el sector pesquero.

Por su parte, Faneca ha rechazado que en la proposición no aparezcan las competencias de las comunidades autónomas en consumo como, "por ejemplo Andalucía, donde no ha habido ni una campaña de promoción".

La diputada socialista ha defendido el gasto del Gobierno en promoción del pescado desde 2019, que ha cifrado en 10 millones de euros, al igual que Martínez Hierro, quien ha criticado los "errores graves" de la proposición aprobada en la comisión parlamentaria.

El diputado de Sumar también ha dicho que el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a no ampliar las reducciones del IVA y que cuando se bajó para otros alimentos por la guerra de Ucrania no supuso una garantía de que se abaratara la cesta de la compra porque las "cadenas de supermercados" no la trasladaron a los precios.