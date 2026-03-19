Air Europa compró mascarillas a empresa asociada a Aldama por 2,3 millones y dice que Venezuela le debe 205 millones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La aerolínea Air Europa compró a Soluciones de Gestión --la empresa que sería el epicentro de la trama y vinculada al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama-- un lote de mascarillas por 2,36 millones de euros en junio de 2020, al tiempo que informa de que tiene 205 millones de dólares "retenidos" en Venezuela.

Así se desprende de la documentación requerida por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Globalia --compañía matriz de Air Europa-- ha remitido con vistas al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que se sientan en abril en el banquillo Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Según dicha documentación, Air Europa activó esta operación de compra para "poder suministrar la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros en los vuelos". Añade el texto que se compraron mascarillas a otras empresas, además de a Soluciones de Gestión.

MANTIENE DERECHOS DE CRÉDITO

Por otro lado, la compañía traslada que todavía no ha recuperado un total de 205 millones de euros que permanecen "retenidos" en Venezuela desde 2013, una deuda que se originó ante la "imposibilidad" de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares, según el escrito.

Y añade que el 17 de septiembre de 2019, Air Europa contrató a Aldama en calidad de mediador y gestor con el objetivo de "repatriar" un total de 205 millones de dólares estadounidenses que permanecían retenidos en el país latinoamericano desde el año 2013.

Ahora, Globalia informa de que dicha cantidad "no ha podido ser cobrada" por Air Europa, por lo que la aerolínea mantiene "derechos de crédito" con el Estado venezolano. La compañía achaca la deuda a las "severas restricciones" impuestas por los organismos de control de cambio en Venezuela, según el texto.

En el documento remitido al alto tribunal, Globalia asegura que no ha pagado nada a Aldama por las gestiones que pudiera haber realizado con Venezuela en ese sentido, puesto que "no se cumplió con el objeto de contrato", es decir, que Air Europa todavía no ha cobrado la cantidad adeudada por el Estado venezolano.

ONCE VUELOS

Asimismo, el informe de Globalia detalla que Air Europa fletó un total de once vuelos, nueve de ellos desde Shenzhen (China) a Madrid y dos con destino a Tenerife desde la capital, con el objetivo de transportar el material sanitario de Soluciones de Gestión, entre el 27 de marzo y el 4 de junio de 2020 y con un coste de 2,54 millones de euros.

"Los vuelos se realizaron de acuerdo con las rutas y las fechas solicitadas, estableciéndose precios de mercado según las circunstancias existentes en el momento", añade, asegurando que algunos de los vuelos previstos en los contratos "no llegaron finalmente a operarse".

El grupo explica que los tres primeros vuelos "se gestionaron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores" debido a que Air Europa no operaba en China y necesitaba "los correspondientes permisos para volar a dicho país". El resto fueron tramitados por la aerolínea con la ayuda de una empresa externa contratada para ello.