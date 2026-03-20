Evacuados cien militares españoles de Irak y otros 200 en estos días

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente «en las próximas horas", ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles ha señalado que «la situación es muy compleja» y ha añadido que la idea es que todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones «preposicionados» para llevar a cabo el traslado cuando «haya una ventana de oportunidad». Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la Otan en Irak. La ministra ha explicado que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI ha sido «muy complicada» porque estaban en los búnkeres y se han tenido incluso que «abortar» algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al «cruce de misiles». Estos militares junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana. Faltan por abandonar Irak 350 militares de la misión de la Otan, de los cuales 200 son españoles, en una situación «muy compleja", ha insistido Robles. En la evacuación han participado aviones americanos y alemanes, pero España tiene tres «preposicionados en la zona y esperamos que en las próximas horas o esta madrugada se encuentre la ventana de oportunidad para salir, porque no es fácil, hay fuego cruzado». La ministra ha recordado que la decisión de adaptar la misión en Irak debido al deterioro de la situación fue de la Otan y ha señalado que todos los países que participan en la operación están «perfectamente coordinados». Robles no ha aclarado cuál va a ser el destino final de la misión, pues depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y ha dicho que España «se siente muy unida y muy próxima» al pueblo iraquí, aunque ha confiado en que «las cosas puedan volver a la normalidad».