Sevilla prohibe el burka y el niqab en sedes municipales

Publicado por Agencias Sevilla Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha prohibido este jueves el uso de burka, nicab y otros elementos que oculten de forma integral el rostro en las instalaciones municipales, una moción planteada por Vox que ha contado, como ha ocurrido en otros municipios españoles, con el respaldo del PP. La propuesta ha salido adelante pese al rechazo de los grupos de izquierda, PSOE y Con Podemos-Izquierda Unida, que la han calificado de «racista», poniendo también en duda el respaldo legal que pudiera tener en base a una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que dicta que los ayuntamientos no pueden limitar derechos fundamentales. Sin embargo, el responsable de defender la moción, el concejal de Vox Gonzalo García Polavieja ha recordado a la izquierda que después de esa sentencia de 2013, también se dictó otra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014 que permite un amplio margen de apreciación para determinar las reglas de convivencia.