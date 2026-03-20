Rufián flirtea con Montero para su plataforma de extrema izquierda

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El anuncio de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, protagonizarán un acto público el 9 de abril en Barcelona ha vuelto a agitar este jueves el espacio a la izquierda del PSOE, con nuevas llamadas a la unidad para frenar a la ultraderecha. El evento, que sigue al coloquio que Rufián mantuvo en febrero con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, lleva por título ‘Què s’ha de fer?’ (¿Qué se debe hacer?). Desde el entorno de Rufián explican que no debe interpretarse como el inicio de una posible coalición o de una candidatura conjunta y explican que será un acto en el que cada uno planteará sus ideas sobre el estado de la izquierda. Preguntada en TVE sobre la posibilidad de un «ticket electoral» entre ambos, Montero ha señalado que hacer equipo con Rufián le parece «una muy buena idea». «Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales», ha admitido, para precisar que «todo tendrá que irse concretando». Su objetivo con ese acto público, en el que también participará Xavier Domènech, exlíder de Comuns y Podem, es dar certezas a la izquierda y remarcar que hay un partido que jugar y que hay personas dispuestas a jugarlo, para frenar a la derecha en todos los ámbitos. «Si algo está claro es que estas son las dos personas que pueden hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a la ofensiva reaccionaria», ha escrito en X la líder de Podemos, Ione Belarra. Rufián lleva tiempo reclamando un frente de izquierdas para frenar a la ultraderecha y prendió la mecha con su coloquio con Delgado, en el que planteó actuar con «orden, eficiencia y método» para ganar escaños a Vox «provincia a provincia», lo que implicaría apoyar a la fuerza con mayor implantación en cada una. La mayoría de partidos que integran Sumar coincidieron con su diagnóstico, pero ERC, EH Bildu y BNG descartaron la unidad electoral. Además, Podemos rechazó aliarse otra vez con Sumar, como hizo en 2023 y de cuyo grupo parlamentario se salió tras un enfrentamiento abierto con Yolanda Díaz. Preguntada ahora al respecto, la exministra Irene Montero ha evitado precisar si Sumar tendría cabida. Tan solo ha apuntado que cuando el nuevo espacio eche a rodar «las alianzas caerán por su propio peso». Fuentes de Sumar consultadas por EFE han asegurado que dan la bienvenida a todos los actos y conversaciones que ayuden a responder a la «demanda social de construir un espacio o un frente lo más amplio posible», para evitar que el PP y Vox gobiernen. Desde el PSOE, su número dos, María Jesús Montero, ha saludado la iniciativa de Rufián e Irene Montero, al indicar que ella aboga por la unión de los partidos a la izquierda de los socialistas bajo un mismo paraguas. Lo ha dicho la también número dos del Gobierno al estrenar Los Desayunos, un nuevo formato de entrevistas conjuntas de RTVE y la agencia Efe, y se ha mostrado a la expectativa de lo que depare el encuentro entre Gabriel Rufián y su tocaya de apellido: «Vamos a ver lo que ellos programan».

"Hay un partido que jugar» para frenar a la ultraderecha, para lo cual se necesita una izquierda fuerte»