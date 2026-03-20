Los 200 militares españoles evacuados de Irak llegarán a Torrejón a las dos de la madrugada de este sábado

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Los 200 militares españoles evacuados con éxito de Irak --desplegados en el marco de la misión de la OTAN-- llegarán a la Base Aérea de Torrejón a las dos de la madrugada de este sábado en un vuelo procedente de Turquía.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, tanto la ministra, Margarita Robles, como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, estarán a pie de pista para recibirlos, tras lo que han considerado como "una complicada operación" puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Próximo.

Los 205 efectivos llegarán a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio que despegó de Turquía en la tarde de este viernes. La gran mayoría de ellos forma parte del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en esta localidad, a donde está previsto que mañana lleguen, además, otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.

"Su retirada se hace plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, participantes en las dos misiones internacionales: una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN", según ha trasladado Defensa.

En un comunicado remitido en la mañana del viernes, el Ministerio ha agregado que estaba previsto que estos soldados volasen hacia España desde la Base Aérea turca de Incirlik. En dicha instalación militar, ubicada en la ciudad de Adana, permanecen desplegados 150 militares españoles que operan una batería Patriot, sin que esté sobre la mesa la posibilidad de evacuarlos también debido al deterioro de la situación en Oriente Próximo.

Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI.

En este sentido, Defensa ha informado que estos 57 militares "están siendo trasladados" a Alicante. Este grupo está compuesto por efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena, el Mando de Operaciones Especiales en Alicante y la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, ubicada en Alcantarilla (Murcia).

Robles, destacó el jueves que la operación para evacuar a las tropas españolas de ese país ha sido "muy complicada". La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se mostró cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", dijo.

Alrededor de 650 militares españoles permanecen sobre el terreno en Líbano, en el marco de la misión de la ONU. La posibilidad de evacuarlos también a ellos no está sobre la mesa, por el momento, pero en cualquier caso la decisión corresponde a Naciones Unidas.