Abascal avisa que Sánchez está encontrando "excusas" en la delicada situación internacional para perpetuarse en el poder

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este sábado desde Budapest (Hungría) de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está encontrando "excusas" en la "delicada" y "conflictiva" situación internacional para perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de estar colocando a España "en el lado contrario del mundo occidental".

En declaraciones a los periodistas en el marco de su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebra en la capital húngara, Abascal ha acusado a Sánchez de estar poniendo a España "en verdadero peligro" por sus alianzas internacionales en tanto que "se está abrazando precisamente a todos los enemigos de la civilización occidental", esto es, "a los enemigos de nuestros aliados".

"Cuando te aplaude Hamas, cuando te aplauden los talibanes, cuando te dan las gracias los ayatolás que asesinan a su propio pueblo pues claramente tenemos un problema con nuestros aliados", ha señalado el dirigente de Vox, quien espera que Sánchez sea "el que pague por sus responsabilidades, y no el conjunto de los españoles".

SÁNCHEZ ESTÁ JUGANDO CON LA SEGURIDAD DE ESPAÑA

A su juicio, Sánchez "está jugando" con la seguridad internacional de España "sólo para permanecer un rato más en el poder, en una huida hacia adelante que lo único que busca es retardar lo máximo posible el momento en el que se siente en el banquillo para asumir sus responsabilidades por la corrupción que le rodea".

En este contexto, Abascal ha subrayado la importancia de aprovechar esta cita conservadora en Hungría, en la que también participan presidentes como Javier Milei o Víktor Orbán, para explicar a sus aliados conservadores y patriotas "quién es Pedro Sánchez".

En este contexto, ha contrastado el "esfuerzo" de Vox por explicar "cómo opera la mafia de Sánchez" con un PP que está "empeñado únicamente en destruir" a su partido, en "achicarlo y debilitarlo" en las elecciones autonómicas y en los procesos de negociación.

En este punto, y preguntado sobre si el PP se doblegará a las exigencias de Vox respecto a la inmigración, Abascal ha respondido que el PP tratará de "disimular para no perder votos" porque con "perfectamente conscientes" de que el pueblo español "está en contra de las posiciones de promoción de la inmigración masiva". "Por lo tanto, van a decir una cosa, pero probablemente van a hacer otra; es a lo que nos han acostumbrado hace muchísimo tiempo", ha señalado.

PP Y PSOE VAN A INTENTAR QUE VOX NO SEA DETERMINANTE

Sobre si teme que en las elecciones generales Sánchez haga algún tipo de maniobra para frenar a Vox, Abascal ha dicho no tener "ninguna duda" de que tanto el PSOE como el PP, con ayuda de Bruselas, van a intentar "todo lo posible" para que su partido no sea "una fuerza determinante y no pueda continuar su ascenso imparable elección tras elección".

Y es que el máximo responsable de Vox sostiene que Feijóo no va a renunciar totalmente al pacto con el socialismo. De hecho, ha recordado que en las anteriores elecciones, "que se perdieron por culpa del empeño del PP en demonizar a Vox", Feijóo ofreció "permanentemente" pactos a propio Pedro Sánchez.

"Por desgracia, el PP está mucho más empeñado en destruir a Vox, en empequeñecerlo o en intentar que haya alguien en Vox absolutamente bizcochable y controlable para que le entreguemos los votos gratuitamente a los señores del PP tanto en Aragón como en Extremadura como en Castilla y León, pero no lo van a conseguir", ha aseverado.