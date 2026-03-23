Moreno convoca elecciones autonómicas andaluzas el 17 de mayo

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes su decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo.

Moreno, que ha transmitido esta decisión tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha señalado que el 17 de mayo es una fecha "idónea" para facilitar la máxima participación y porque Andalucía "necesita llegar al verano con un horizonte político despejado".

Ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses "con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".