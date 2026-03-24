Feijóo dice que no va a usar "problemas internos" de Vox para "sembrar" inestabilidad: "Yo no voy a provocar a Abascal"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin, en el Teatro Centro Cultural San Agustín, a 10 de marzo de 2026, en El Burgo de Osma, Soria, Castilla y León (España).Concha Ortega Oroz - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que su partido hará "todo lo posible para que haya gobiernos" en Extremadura, Aragón y Castilla y León y ha garantizado que no va a "utilizar los problemas internos de Vox para sembrar más inestabilidad en la política española" ni a "interrumpir la posibilidad de cambio" en España.

"Yo no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox, porque no me parece responsable", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si ha dado instrucciones a cargos del PP para que no provoquen al presidente de Vox.

El jefe de la oposición ha subrayado que su "objetivo es que haya un cambio político" en España y ha resaltado que él no tiene "ningún interés en molestar a nadie". Eso sí, ha dejado claro que tiene "todo el derecho" a dar su opinión.

Al ser preguntado por las declaraciones de Abascal culpando a la cúpula del PP de instigar las críticas contra él de excargos de Vox y cuestionando el propio liderazgo de Feijóo, el líder del PP ha recordado que su formación ya celebró un congreso el pasado mes de julio y ha añadido que "cada uno es responsable de lo que dice y lo que hace".

"Yo no voy a entrar en esto. Creo que esto no es responsable y mi objetivo es dar estabilidad a cinco millones de españoles que viven en tres CCAA que han votado", ha declarado, para resaltar que "es fundamental el cambio político en España".

Dicho esto, ha afirmado que él no está "detrás" de las declaraciones de exdirigentes del PP ni está "intoxicando". "Y no voy a entrar en ninguna provocación por parte de nadie. Y yo lamento que haya otros partidos que sí lo hagan. Yo no lo voy a hacer", ha enfatizado, para asegurar que la dirección de Vox ha tomado "decisiones legítimas" al cambiar a algunos líderes en los territorios.

En cuanto a si ha estado tentado de fichar a Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox, Feijóo se ha limitado de decir que él es un "político previsible y responsable" y ha admitido que Espinosa de los Monteros "es un gran parlamentario" que "por lo que fuere" dejó Vox. "Y esto es lo que le puedo decir", ha zanjado, para agregar después que el PP "no es un equipo de fútbol".

NO VE "RAZONABLE" QUE EXTREMADURA SIGA SIN GOBIERNO

Al ser preguntado en qué punto están las negociaciones entre PP y Vox, Feijóo ha asegurado que, por lo que él sabe, en Extremadura esa negociación está "muy adelantada" y, de hecho, ha revelado que "esta semana hay un contacto ya más formal" en esa región. Ha recordado que en Extremadura se votó el 21 de diciembre del año pasado y ha subrayado que no es "razonable" que siga sin gobierno.

Además, el líder del PP ha indicado que este miércoles el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá una ronda con los grupos parlamentarios, entre ellos Vox, que es el "tercero" en las Cortes de CyL.

Ante las declaraciones de Abascal culpando al PP de que las negociaciones han estado bloqueadas por 'Génova', Feijóo ha indicado que eso "no se lo cree nadie" y ha dicho que el PP es "consecuente con el resultado de las urnas", "les guste o no". "Y un demócrata tiene que aceptar el resultado de las elecciones", ha apostillado.

Sobre la intención de la formación de Santiago Abascal de entrar en los gobiernos en CCAA alegando que el PP les ha llevado a ese escenario, Feijóo ha señalado que ese partido "entrará en los gobiernos si lo considera oportuno" y "no como reacción al presidente del Partido Popular, porque eso no sería muy responsable".

"Vox entrará en los gobiernos si Vox considera que debe de entrar, no por lo que diga yo, sino por lo que sea bueno para la comunidad autónoma", ha manifestado Feijóo, que ha destacado que en las urnas los ciudadanos les han mandatado hacer "un gobierno estable".

Feijóo ha asegurado que el PP "hará todo lo posible para que haya gobiernos" en las CCAA pero ha admitido que es una decisión que "corresponde a Vox" porque su partido no tiene mayoría absoluta para que sus presidentes sean investidos.

"Y el 4 de mayo, si no hay un presidente en Aragón o una presidenta en Extremadura, hay que repetir las elecciones. Por tanto, el Partido Popular está por la estabilidad y por la proporcionalidad en base a los resultados para la conformación de gobiernos en comunidades autónomas", ha apostillado.