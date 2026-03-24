El TEDH rechaza suspender la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona como solicitaba su padre

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado suspender la eutanasia a la joven de Barcelona, como había solicitado su padre representado por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

En una resolución del 10 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press y avanzada por la 'Ser', el Tribunal de Estrasburgo ha desestimado la petición de medidas cautelares solicitadas por la fundación para paralizar la aplicación de la eutanasia.

Así se ha pronunciado la justicia europea, después de que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitiera de forma unánime el recurso del padre de la joven en el que pedía suspender la eutanasia de la chica, que sufre una lesión medular y que pidió que se la aplicasen.

El hombre recurrió al TC después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el pasado mes de enero el recurso de casación en el que pedía que se revocase la aplicación de la eutanasia.

Aun así, Abogados Cristianos ha manifestado en un comunicado este martes que la decisión del TEDH no supone el cierre del procedimiento, porque el Tribunal de Estrasburgo todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.

También, que hay dos procedimientos penales abiertos: uno contra los especialistas que elaboraron la valoración favorable a la eutanasia y otra contra la Comisión de Garantía y Evaluación y el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon.

LA EUTANASIA "YA ES APLICABLE"

La Generalitat de Catalunya reactivó el mecanismo para aplicar la eutanasia a la joven en febrero, tras el pronunciamiento del TC, según informaron fuentes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGiA) a Europa Press.

Fuentes del órgano administrativo encargado de velar por la correcta aplicación de la ley de eutanasia en Catalunya explicaron que la resolución de la CGiA "ya es plenamente aplicable" y señalaron que el proceso ya se estaba preparando.