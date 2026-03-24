Varias ministras arrementen contra Azcón por comentarios "machistas" típicos de 'Torrente'

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este martes en el Coso Alto de Huesca. EFE/ Javier Blasco

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las ministras de Igualdad, de Sanidad y de Educación, Formación Profesional y Deportes han arremetido esta tarde contra el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón (PP), por hacer comentarios "machistas" sobre el físico de otras dos ministras, y han coincidido en que son típicos de las películas de 'Torrente'.

Azcón ha dicho este martes que la exministra y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría "físicamente es más atractiva que María Jesús Montero", a quien se le va a poner, a su juicio, "mucha peor cara" que a la aragonesa tras las elecciones en Andalucía.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a Azcón a través de X que actúa como los "señoros que cuando no tienen argumentos, tiran de comentarios machistas sobre el físico de las mujeres"

"Aspirantes a un cameo en la próxima de Torrente", ha escrito Redondo mientras la titular de Sanidad, Mónica García, opinaba lo mismo y señalaba que "es el presidente en funciones de una comunidad autónoma desplegando machismo".

"Segunda vez en menos de una semana que el PP recurre al ataque personal contra el Gobierno porque no tiene proyecto político para España", ha recalcado García, al tiempo que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que Azcón ha pensado "que era gracioso hacer un chascarrillo sobre el físico de dos mujeres y no lo es".

"Es machismo. Y retrata muy bien a quien lo dice. Siguen opinando sobre nosotras como si nuestro trabajo dependiera de su mirada", ha criticado Tolón.

La secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, también le ha respondido en su cuenta de la red social X con la imagen de la intervención de Azcón en ese acto y un mensaje que dice "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".