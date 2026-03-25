El "dolor invisible" que la ley sí reconoce: por qué Noelia Castillo ha obtenido el derecho a la eutanasia en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El calvario de Noelia Castillo Ramos comenzó con un suceso traumático que quebró su vida por completo: una agresión sexual grupal. A diferencia de otros casos donde la eutanasia se solicita por cánceres terminales o parálisis físicas, el "padecimiento grave e incurable" de Noelia era de carácter psicológico y emocional. Durante años, Noelia sufrió un trastorno de estrés postraumático severo, depresión mayor resistente a fármacos y una disociación constante que le impedía llevar una vida autónoma. Su realidad cotidiana se había convertido en un ciclo de pánico y dolor que ningún tratamiento médico, tras años de intentos, consiguió mitigar, llevándola a concluir que su existencia ya no era compatible con la dignidad humana. Noelia solicitó la eutanasia basándose en que su sufrimiento era "constante, insoportable y sin posibilidad de alivio", tal como recoge la normativa española. El proceso ha sido especialmente complejo porque, aunque la eutanasia es legal en España desde 2021, la interpretación del "sufrimiento psíquico" todavía genera reticencias en algunos sectores médicos y comisiones evaluadoras. Durante estos últimos días, el debate se centró en si un trauma provocado por un acto criminal podía considerarse una "enfermedad grave e incurable". Finalmente, los informes periciales definitivos han dictaminado que las secuelas psicológicas de Noelia son irreversibles y que su capacidad de decisión no estaba nublada por una patología mental tratable, sino que era una voluntad lúcida de terminar con un tormento que no tiene cura médica. La razón por la cual se le ha permitido practicar la eutanasia, a pesar de la creencia de que solo se aplica a enfermos físicos, reside en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Esta ley despenalizó la ayuda para morir siempre que el paciente sufra un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" o una "enfermedad grave e incurable". La clave jurídica ha sido demostrar que el daño psicológico de Noelia encaja en estas definiciones: su salud mental estaba tan deteriorada que le causaba una limitación total de su autonomía y un dolor que ella, como paciente, consideraba intolerable. La justicia y la Comisión de Garantía han entendido que obligar a una persona a vivir en un estado de tortura mental permanente vulnera su derecho a la integridad física y moral. Finalmente, el caso de Noelia Castillo se ha resuelto positivamente para sus intereses porque ha logrado superar los estrictos controles de la ley: la firma de dos solicitudes con quince días de separación, el visto bueno de un médico responsable y un consultor, y la validación final de la Comisión de Garantía y Evaluación. Al confirmarse que no existía ninguna alternativa terapéutica que ella considerara aceptable para recuperar su bienestar, el sistema sanitario español ha reconocido que su petición es un ejercicio de libertad individual. Su caso no solo cierra su historia personal de dolor, sino que clarifica que en España el sufrimiento psíquico, cuando es irreversible y devastador, tiene el mismo amparo legal que el sufrimiento físico.