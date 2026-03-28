Pradales cree que sería «grave error político cerrar puerta» al traslado del 'Guernica'

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que sería «un grave error político cerrar la puerta» al traslado temporal del ‘Guernica’ de Picasso a Euskadi «con el informe de conservación que ha hecho público el Reina Sofía». Asimismo, ha defendido que la petición busca «una reparación simbólica y política» al pueblo vasco y también «un mensaje al mundo» en el actual momento geopolítico. En una comparecencia ante los medios tras la reunión que ha mantenido en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lehendakari se ha pronunciado de este modo en relación a la petición realizada por su Ejecutivo del traslado temporal del ‘Guernica’ de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo de la conmemoración del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. La solicitud ha sido trasladada esta semana por la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras lo que se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja «rotundamente» el traslado de la obra por las vibraciones «inevitables» en los transportes para obras de arte que pueden provocar «nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros». Pradales ha precisado que lo que la vicelehendakari trasladó al ministro fue realizar «un análisis posibilista para conocer bajo qué técnicas, condicionantes, tecnologías y costes sería posible el traslado temporal» del ‘Guernica’ al Museo Guggenheim. «No le hemos solicitado un informe sobre la conservación del cuadro —sabemos cuál es el estado de la conservación—, sino un informe que analice bajo qué condiciones sería posible moverlo y trasladarlo temporalmente a Euskadi», ha subrayado. Según ha explicado, Bengoetxea y Urtasun acordaron «volverse a ver para tratar esta cuestión a vuelta de Semana Santa y poder tener una reunión específica sobre esta temática». Por ello, considera que sería «un grave error político cerrar la puerta con el informe de conservación que ha hecho público el Reina Sofía a esta cuestión», algo que, según ha apuntado, ha comentado también al propio presidente Sánchez, «quien está al tanto de esto».