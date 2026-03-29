Mónica Oltra se presentar a alcaldesa de Valencia

Exactamente 1.376 días después de que Mónica Oltra dimitiese como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y diputada en Les Corts por el proceso judicial sobre la gestión de su consejería del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido, la que fuera líder de Compromís ha anunciado que volverá a ser una de las líderes de la coalición. Oltra ha anunciado su vuelta a la primera línea política, una posibilidad sobre la que su formación lleva especulando desde hace muchos meses. Catalá defenderá la alcaldía, Bernabé se la intentará arrebatar desde el PSPV, y Oltra vuelve para que Compromís mantenga, al menos, su liderazgo en la izquierda municipal.