El narco excava un nuevo túnel entre Ceuta y Marruecos

Publicado por Agencias Ceuta Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Ceuta está investigando la posible relación del narcotúnel localizado este sábado con el hallado hace un año presuntamente para pasar droga de Marruecos a Ceuta, mientras ha procedido al sellado de la nave en cuyo interior está la infraestructura. La nueva nave industrial se encuentra situada junto a la que hace un año fue descubierta por la Guardia Civil en el polígono del Tarajal, situado junto a la frontera marroquí. Este domingo, un agente de la Policía Nacional custodiaba la entrada de la nave de cuyo interior se está extrayendo el agua acumulada en el interior del túnel, previsiblemente como consecuencia de las filtraciones por las borrascas de los últimos meses. La Policía Nacional está intentando determinar si esta nave conecta con alguna otra más porque por el momento la policía ha sellado dos de estas naves, ambas contiguas. El hallazgo se ha producido como consecuencia de la operación policial desarrollada este viernes en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia. Más de 250 agentes participaron en este operativo que se saldó con 15 detenidos —cinco de ellos en Ceuta— tras realizar 29 registros en los que se incautó además cerca de un millón y medio de euros y 66 equipos de comunicación. La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final España y Francia. La Policía Nacional también intenta determinar la conexión de este túnel con el hallado en la misma zona el 19 de febrero de 2025 por la Unidad de Subsuelo de la Guardia Civil y del que apenas se separan unos cien metros. Esta infraestructura, que estaba ubicada en una antigua marmolería que llevaba al menos dos años cerrada, fue clausurada para impedir su acceso al interior. El túnel, de 12 metros de profundidad y al menos unos 50 metros de longitud, presentaba varias galerías en territorio español y cuenta con unas medidas de 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, que varían en función de la zona. El túnel se localizó en la tercera fase de la llamada operación Hades, surgida de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.