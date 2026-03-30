Feijóo cumple su «legislatura» en el PP con cadena de victorias pero sin La Moncloa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Alberto Núñez Feijóo cumple este juevessu cuarto aniversario como líder del PP, cargo al que llegó en plena implosión interna. La guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso había abierto al partido en canal y lo había dejado hundido ante la opinión pública. El PP sufría una fuga enorme de votantes desde la competencia con Ciudadanos y Vox se disparaba, pisándole los talones y disputándole por primera vez el liderazgo de la derecha y de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente de la Xunta consiguió pacificar a la formación en tiempo récord, coser sus costuras y recuperar gran parte del poder territorial, aunque no todo ha sido un camino de rosas. También ha visto frustrado su intento de llegar a La Moncloa y de deshacerse del lastre de los de Santiago Abascal. Una ‘legislatura’ a las riendas del PP en la que Feijóo ha dicho querer huir de la «hipérbole permanente»; ofreció antes de su fallida investidura un mandato transitorio de dos años a Pedro Sánchez; ha tendido la mano al Gobierno sin mucho éxito y ha vivido un permanente ‘ni contigo ni sin ti’ con la formación de Abascal con la que ha pactado y se ha divorciado para buscar ahora la reconciliación una vez asumido que, quieran o no, están condenados a entenderse. Fue en Andalucía donde el político gallego estrenó el marcador electoral de su liderazgo con la primera mayoría absoluta de la historia del PP en el territorio y que en Génova aspiran a reeditar el próximo 17 de mayo porque «no nos fijamos objetivos pequeños». Contra todo pronóstico en junio de 2022, Moreno superó la previsión de encuestas y elevó a 58 (43,1%) los 55 escaños necesarios. Lo hizo desde una perspectiva centrada a la que ahora el candidato popular quiere remitirse. Desde entonces se han celebrado 20 comicios autonómicos más en los que la formación conservadora ha ganado 15 y subido registros en 19. Las excepciones son las aragonesas del pasado 8 de febrero, cuando Jorge Azcón se dejó dos dolorosos escaños que le maniatan a Vox, y las del 18 de febrero de 2024 en Galicia, las primeras sin Feijóo como candidato desde 2009. Su sucesor, Alfonso Rueda, perdió también dos escaños pero retuvo la mayoría absoluta. Los populares han ganado además las tres elecciones de ámbito nacional celebradas desde que Feijóo cogió el testigo de Casado: las municipales de mayo de 2023, las generales de julio de ese mismo año y las europeas de junio de 2024.

Cuatro años a las riendas del PP en la que Feijóo ha dicho querer huir de la «hipérbole permanente»