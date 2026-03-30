El Gobierno aprobará otro decreto con más ayudas al sector del transporte

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado con el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reúne a las principales patronales del sector, la aprobación de un nuevo Real Decreto-Ley con medidas adicionales para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Se trata de un acuerdo surgido tras una nueva reunión este lunes, a la que también han asistido representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, según ha informado el Ministerio y el CNTC.

El nuevo paquete de medidas incluirá una modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible, que no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos. A fecha de hoy, el peso del combustible se incrementaría del 30% actual al 40%.

También se aprobará la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, eliminándose la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste.

Por otra parte, el decreto incorporará las medidas implementadas tras la última reunión del viernes pasado, que se aplicaron inmediatamente a través de una nota técnica: los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos y, para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se podrán considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias.

Por último, el Ministerio asume el compromiso de analizar, en el marco de estas medidas, un tipo sancionador que penalice el incumplimiento de las medidas anteriores y ambas partes se comprometen a mantener abierta la mesa de negociación permanente para perseguir los puntos pendientes que dependen de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea.