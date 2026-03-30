Luis Planas solicita a la Comisión Europea que adopte un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea que elabore un plan de acción para asegurar el abastecimiento de fertilizantes, producto imprescindible para asegurar la rentabilidad de las producciones agrícolas, que se ve dificultado por la guerra en Oriente Próximo.

En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado hoy en Bruselas, Planas ha afirmado que más allá del problema puntual de los precios, la Comisión "debe adoptar aquellas medidas que sean necesarias para encontrar alternativas" y ha recordado que en esta materia Europa arrastra una vulnerabilidad desde hace tiempo, como ya se evidenció por ejemplo con el estallido de la guerra en Ucrania. El ministro ha reiterado que la dependencia externa de los fertilizantes es uno de los puntos débiles que compromete la autonomía alimentaria de la Unión.

Ha explicado que el 49 % de la urea y el 30 % del amoniaco, que son ingredientes básicos para la fabricación de fertilizantes, transitan por el estrecho de Ormuz, lo que ha motivado el encarecimiento de estos productos en las últimas semanas como consecuencia de la guerra contra Irán, y una situación de nuevo "muy compleja". Planas ha recordado que para paliar este efecto el Gobierno de España ha incluido en el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias ayudas directas para la adquisición de fertilizantes por valor de 500 millones de euros.

El ministro ha explicado en el Consejo el "potente paquete" de medidas aprobado por el Gobierno español, el primero de la Unión que se dota de un plan para hacer frente a la guerra, que incluye medidas específicas para los sectores agrario y pesquero por valor de 877 millones de euros. El debate sobre la situación geopolítica se ha llevado a cabo durante el punto periódico que se ha tratado en este Consejo sobre "cuestiones comerciales".

El Consejo de Ministros de hoy ha hecho balance del año trascurrido desde la presentación por parte de la Comisión Europea del documento de visión sobre la Agricultura y la Alimentación, que según Planas ofrece un "resultado mixto", con claroscuros. Por un lado, ha destacado los avances producidos en temas como la modificación de la Organización Común de Mercados, la reforma de la directiva sobre prácticas comerciales desleales o el paquete legislativo sobre el vino.

Pero por el contrario ha lamentado que los planteamientos de este documento no hayan tenido reflejo en la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), sobre la que ha reiterado que debe recuperar la singularidad que siempre ha tenido, con un reglamento único que cubra todas sus actuaciones y una dotación financiera suficiente. Tampoco la propuesta inicial de Política Pesquera Común (PPC) está a la altura de las necesidades del sector.

En el Consejo de hoy, España y Portugal han presentado una proposición conjunta para clarificar aspectos sobre el enlace presupuestario entre la actual PAC y la que resulte de la reforma, ya que con toda probabilidad ésta no va a poder entra en vigor el 1 de enero de 2028. El ministro español ha explicado que esta clarificación resulta especialmente necesaria para asegurar los presupuestos de la Intervención Sectorial Vitivinícola y de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.

En materia de pesca, el ministro español ha abogado por la conveniencia de llegar a un acuerdo con los Estados costeros (Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe) sobre la pesquería de la caballa. Estos países se han impuesto de forma unilateral una reducción del 48 % en sus cuotas de caballa, cuando la Unión Europea lo había hecho inicialmente del 70 %. Finalmente, y dado que entra en los márgenes de las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por su nomenclatura en inglés) y que la pesquería se realiza en los primeros meses del año, la Unión Europea ha decidido aplicar también una reducción del 48 %.

De esta forma, la cuota inicial de España pasa de 5.907 toneladas a 11.256 toneladas para la caballa sur y de tres a seis toneladas para la caballa norte, es decir, un incremento total de 4.632 toneladas.

El Consejo ha abordado la transición energética en la pesca, materia en la que Luis Planas ha apelado a la necesidad de favorecer inversiones tecnológicas que hagan viable la aplicación de medidas de reducción y eliminación de emisiones en todos los segmentos de la flota. Así, ha reiterado la conveniencia de modificar la normativa sobre el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para permitir la financiación de nuevos buques tecnológicamente adaptados y favorecer con ello la renovación de la flota, imprescindible también para la mejora de las condiciones de trabajo y el fomento del relevo generacional.

Los ministros han tratado también la simplificación del reglamento de ejecución de control pesquero, sobre el que Luis Planas ha considerado necesario avanzar en un texto más claro y adaptado a las necesidades de todos los segmentos de la flota, en concreto en lo que se refiere a las medidas de pesaje, para que se garantice su aplicabilidad real.