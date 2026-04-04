Los Reyes y sus hijas sorprenden en la procesión del Silencio del madrileño barrio de Carabanchel

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Un año más los reyes y sus hijas han sorprendido a los madrileños en plena Semana Santa. Ya se ha convertido en una tradición más que los monarcas disfruten de la compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía sin salir de la capital y decidan salir a mezclarse con el pueblo en una época tan señalada y en la que cada barrio de Madrid, además de los distintos pueblos de la comunidad, saca a la calle sus pasos.

Este año ha sido el turno del castizo barrio de Carabanchel y una vez más sin formar parte de la agenda oficial de don Felipe ni doña Letizia. Estas salidas son de las denominadas privadas, de ahí que los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir, quedaran sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.

Una vez más, tanto los reyes como sus hijas, que llegaron minutos antes de la salida de la imagen prevista para las nueve de la noche, estuvieron charlando con los vecinos allí presentes. No faltaron las fotografías y por supuesto quienes compartieron esta inesperada visita en sus redes sociales, destacando la cercanía de los reyes y sus hijas.