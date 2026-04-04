Dejan en libertad a los 2 hermanos acusados de violar a una mujer en un coche en València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León un varón fugado desde hace seis años encausado en el 'caso de las multiestafas'.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La jueza de guardia de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de València plaza 1 acordó la tarde de este viernes dejar en libertad a los dos hermanos detenidos por la Policía Nacional cuando estaban violando a una mujer dentro de un coche en un descampado en el barrio de Malilla, en València.

La jueza acordó la libertad de ambos tras decretar el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no ha quedado "debidamente acreditada la perpetración del delito, después de que la supuesta víctima no haya interpuesto la correspondiente denuncia".

Indica que esto es un "requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual, conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal", según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ese artículo del Código Penal establece que para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia.

Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal, añade el artículo.

Los dos hermanos, de 56 y 71 años de edad, fueron detenidos la noche del pasado jueves por la Policía Nacional, que fue alertada sobre las 23:30 horas por la llamada de un ciudadano que denunció la violación dentro de un coche en un descampado.

Según denunció esta persona, cuando estaba paseando a su perro vio que dentro de un vehículo ubicado a la altura del número 89 de la calle Juan Ramón Jiménez de València se estaba produciendo una agresión sexual.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a uno de los hombres violando a la mujer en el coche, en cuyo interior también estaba el segundo, por lo que detuvieron a ambos acusados de un delito de agresión sexual y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.