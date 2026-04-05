"Sacaron a Franco de su tumba ¿y no son capaces de traer el 'Guernica'?"

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Empieza a ser ya tradición que, en el tándem Pradales-Esteban de las grandes ocasiones como el Alderdi Eguna o el Día de la Patria que se celebra hoy, el lehendakari opte por el tono mitinero y combativo frente a un presidente del PNV más reflexivo. Ayer fue así también y el lehendakari afiló su discurso para insistir en la exigencia de Ajuria Enea y Sabin Etxea de que el museo Guggenheim pueda acoger durante nueve meses el 'Guernica' de Picasso para simbolizar "la reparación al pueblo vasco" en el 90 aniversario del Gobierno del lehendakari Aguirre y del bombardeo de la villa foral.

"Que se dejen de excusas. Aquí solo hay una cuestión a responder. ¿Va a tener el Gobierno español la valentía de traer el 'Guernica' a Euskadi? Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi? La pelota está en su tejado. Que respondan", retó.

No fue el único mensaje de Pradales a Sánchez, diez días después de su cita en La Moncloa en el marco de la Comisión Bilateral Permanente en la que se anunció el controvertido acuerdo para que Euskadi participe en un órgano bilateral aeroportuario y otros para prohibir totalmente las armas blancas en espacios públicos. Pradales puso deberes al presidente del Gobierno y le advirtió de que llega "la hora de la verdad" y "meses de calado político". "¿Va a cumplir o no los compromisos pactados con Euskadi? ¿Cómo quiere pasar a la historia ante nuestro pueblo?", emplazó Pradales a Sánchez, al que instó a "cerrar las carpetas" de puertos, Seguridad Social, migración, financiación de la dependencia y oficialidad del euskera en Europa.