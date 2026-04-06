Carlos Cuerpo se estrenará en el control del Senado como vicepresidente con un 'cara a cara' con el PP

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se someterá este martes a su primera sesión de control del Senado desde que ocupa su nueva cartera de 'número dos' del Ejecutivo, y el PP le recibirá con una pregunta de su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García.

Según viene reflejado en el orden del día, la portavoz 'popular' cuestionará a Cuerpo sobre qué responsabilidades asumirá a partir de ahora bajo el marco de su nuevo nombramiento como vicepresidente primero del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren le preguntará por cuáles son los "mayores" desafíos que afronta en el cargo dentro de lo que consideran la situación de "inestabilidad" actual.

CUESTIONES ECONÓMICAS

En referencia a la rama económica, el senador 'popular' Carlos Alfonso Polanco preguntará al ministro si cree que "la economía va bien cuando las familias pierden poder adquisitivo y tienen dificultades para hacer frente al enorme incremento experimentado en la cesta de la compra".

Asimismo, el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal interpelará a Cuerpo sobre las medidas que contempla su departamento para compensar las consecuencias de la actual crisis de precios en el combustible en Canarias, atendiendo a su condición insular y su especificidad fiscal.

CUERPO Y ARCADI, LAS ÚLTIMAS REMODELACIONES DE SÁNCHEZ

El pasado 26 de marzo Sánchez nombró nuevo vicepresidente primero a Cuerpo, así como ministro de Hacienda al secretario de Estado de Política Territorial Arcadi España, ambos cargos en sustitución de María Jesús Montero. Para España, sin embargo, no está prevista ninguna pregunta en la sesión plenaria de mañana.

En una breve declaración institucional desde Moncloa, el líder del Ejecutivo anunciaba así las últimas remodelaciones en su Gobierno, obligadas por la salida de su hasta entonces 'número dos', que concurrirá como candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

Al anunciar el ascenso de Cuerpo a vicepresidente primero, Sánchez le definió como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes" del país, ensalzando su trayectoria profesional como economista del Estado.

"Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la Airef y también la Secretaría General del Tesoro", trasladó. A su juicio, está haciendo un trabajo "excepcional" en Economía y dijo estar "convencido" de que "será un fantástico vicepresidente primero de Economía".

De este modo premió al principal responsable de la economía española, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años a pesar de las sucesivas crisis, por encima de la media europea.

Con todo, el presidente expresó que confía en que Cuerpo y España ayuden a mantener al país "en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad". "Experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia, este es el perfil de este Gobierno", defendió.