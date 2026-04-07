La iglesia busca dinero para la visita del Papa

El Papa León XIV preside una Santa Misa con bendición e imposición de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina, en Roma, Italia, el 18 de febrero de 2026.(Papa, Italia, Roma) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Papa vendrá en "viaje apostólico" a cuatro sedes españolas. En Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife habrá "actos abiertos, masivos, para que cualquier persona participe" y otros de índole privada, "restringidos". Todo aún está sin confirmar, mantuvo la Conferencia Episcopal este martes. "Hemos propuesto muchos actos de muchos tipos para que el Papa escuche y hable con mucha gente", dice Yago de la Cierva, uno de los coordinadores de la visita de León XIV entre el 6 y el 12 de junio de este año. "Pero no tenemos una agenda aprobada por el Vaticano. Animamos a todos los fieles a que vayan organizándose".

Para apuntarse a los santos actos los organizadores españoles tienen "preparados" los formularios vía web, donde pedirán nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento, código postal. Sin embargo, aún no funcionan, a la espera de la autorización del Vaticano. Tendrán preferencia los que acudan con "parroquias, institutos de vida consagrada, colegios, universidades, movimientos y realidades eclesiales", invita De la Cierva. Los que se apunten "recibirán un código QR donde se les indicará en dónde podrán participar".

Colectas La visita papal tendrá un coste no menor a los 15 millones de euros, según calcula la Conferencia Episcopal. A los que se inscriban "no les vamos a solicitar una contribución obligatoria" pero la iglesia sí prevé "colectas", para "aportaciones pequeñas, de cinco, de diez, de 50, se admiten más fondos, por supuesto". El dinero se puede aportar vía digital en donoamiiglesia.es . No se espera una aportación monetaria estatal, como pasó en Portugal o Canadá, ponen por ejemplo los organizadores, pero sí "cívica".

La iglesia también acude a empresas, fundaciones y "otras iniciativas sociales que podrían aportar dinero, los grandes benefactores", sostiene De la Cierva, en una rueda de prensa que se centró en la parte financiera del encuentro con León XIV. Piden también "toda la oración, que es absolutamente necesaria".

No hay un presupuesto cerrado para unos eventos que contarán con "más de 50 pantallas gigantes por toda España", "decenas de kilómetros de vallas", la activación de "más de 6.000 sanitarios", 5.000 voluntarios y 8.000 copas para la comunión.

Agenda Indica Fernando Giménez Barriocanal, coorganizador de la visita pastoral quien ya trabajó con De la Cierva en la Jornada Mundial de la Juventud, que este tour religioso tendrá una previsible concentración de cientos de miles de personas y un impacto económico de unos 100 millones de euros. Ya han comenzado los contactos con los gobiernos locales (Madrid, Cataluña y Canarias), las delegaciones del Gobierno o la Secretaría de Estado de Seguridad, para que los "recursos públicos, que son de todos, estén al servicio de una explosión del Espíritu Santo en toda España".

Thanks for watching! La agenda papal será confirmada por el Vaticano a principios de mayo. Hasta esa fecha, la Conferencia Episcopal no anunciará ninguna fecha ni actividad concreta. Sí aseguran que habrá encuentros con los "más desfavorecidos" y con "personas que de manera más relevante han ayudado a que la visita haya podido tener lugar", dice en referencia a los grandes mecenas.

En suelo español, León XIV podría reunirse con las víctimas de agresiones sexuales en el ámbito de la iglesia, pero los organizadores "ni confirman ni niegan" ni les consta que las asociaciones de víctimas hayan solicitado esos encuentros. Al pisar Canarias también es previsible que se reúna con las personas migrantes que allí permanecen, pero tampoco hay confirmación.