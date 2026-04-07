El PP creará este miércoles en el Senado la comisión de investigación sobre la gestión "directiva y financiera" de RTVE

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El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno de este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la gestión "directiva, financiera y patrimonial" de Radiotelevisión Española (RTVE).

La portavoz de los 'populares', Alicia García, anunció hace unos días en rueda de prensa que su grupo impulsaría esta investigación parlamentaria con el objetivo de "rescatar y regenerar" este servicio público.

Y en el Pleno de este miércoles se producirá el formalismo de aprobar su creación gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque esta investigación parlamentaria todavía no echará a rodar hasta que no se constituya y dibuje su plan de trabajo.

Desde el PP, señalan directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, como "responsable de la ocultación y minimización" de informaciones sobre causas de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo.

Los 'populares' ya han avanzado que la comisión podrá citar a expertos y no descartan la comparecencia de profesionales del ámbito periodístico.

EL PP ACUMULA YA SIETE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Esta nueva investigación parlamentaria sobre RTVE se suma a las seis que ha impulsado el PP en el Senado hasta el momento aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La nueva comisión sobre la corporación pública se añadirá a otras ya constituidas o desarrolladas en torno a la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la interrupción del suministro eléctrico por el apagón del 28 de abril de 2025, la catástrofe provocada por la dana de octubre de 2024, el estado de la red ferroviaria tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y por el denominado 'caso Koldo'.

La más destacada es la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', que acumula dos años de trabajos parlamentarios, más de un centenar de comparecientes y sucesivas ampliaciones del listado de citados por parte del Grupo Popular.

En el marco de esta comisión han sido llamados a comparecer responsables políticos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exmilitante socialista Paco Salazar y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en distintos momentos coincidentes con procesos electorales autonómicos.

RTVE ALERTA DE "INTENTO DE TUTELA"

Tras el anuncio del PP para impulsar esta comisión, RTVE se pronunció a través de un comunicado alertando de que esta investigación supone un "intento de "tutela".

"La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos. Por el contrario, se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo", afirma RTVE.

Así, RTVE muestra su "total" respeto institucional a la Cámara Alta y hace alusión al artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, que señala que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.