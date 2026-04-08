El emérito desata una polémica en Francia por un premio a su libro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El rey emérito Juan Carlos I recibirá el próximo sábado en París un premio por su libro ‘Reconciliación’, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional. El premio ha destado la polémica en Francia. Una portavoz de la asociación que lo concede —Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza la Jornada del Premio Político desde 1991 en colaboración con la Asamblea Nacional francesa— Tuvo que precisar que se trata de un premio especial del jurado del Libro Político de 2025.

Según algunas fuentes, la presidenta del Parlamento francés, Yaël Braun-Pivet, no había sido informada de la presencia del rey emérito en el almuerzo previsto en el Palacio Lassay, su residencia oficial, aledaña al Palais Bourbon. Un portavoz de la Asamblea Nacional alegó que la entrega del premio «especial», concedido a Juan Carlos I y a la co-autora del libro Laurence Debray, se producirá en una sala cedida a la asociación Lire la Société y dentro de la Jornada del Libro Político. El mismo portavoz alegó que el acto se considera como «un evento externo a la Asamblea, sin validación de su contenido o de sus invitados», en un intento de aplacar el revuelo causado.

La noticia ha causado también cierto malestar entre los finalistas de los premios.

Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

Está previsto que el emérito, que según el programa, acudirá acompañado de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, pronuncie un discurso tras recibir el galardón en la ceremonia que tendrá lugar a partir del mediodía en la Asamblea Nacional y asista posteriormente a una comida en la cámara baja francesa, precisó a Efe una portavoz de Lire la société, al subrayar que los organizadores no han recibido «ningún comentario negativo por la presencia del rey» emérito en el acto.

La portavoz de Lire la société incidió en que el jurado es «totalmente independiente» de la asociación y de la Asamblea Nacional, y que es «ecléctico», ya que está formado por una veintena de perfiles muy diversos, en su mayoría ensayistas, periodistas y editorialistas de medios de comunicación franceses.

En ‘Reconciliación’, el soberano emérito repasa su recorrido en un ejercicio de memoria que busca contribuir a la comprensión de ese periodo histórico, indicó Lire en su comunicado. El premio especial del jurado reconoce obras o personalidades cuya contribución permite iluminar de forma excepcional las grandes transformaciones políticas contemporáneas, según los organizadores. la prensa sin embargo recoge que el libro ha reavivado el debate sobre los vínculos del exmonarca con Franco.