Un muerto y 14 heridos en el accidente de un autobús turístico en La Gomera

Imagen de archivo de una vista general del complejo medioambiental El Revolcadero, en San Sebastián de La Gomera.CARLOS FERNÁNDEZ

Publicado por EFE Santa Cruz de Tenerife Creado: Actualizado:

Una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, al precipitarse un autobús turístico por un terraplén en una carretera de La Gomera, según el primer balance que facilita el 112 de Canarias.

Según han informado a EFE fuentes del Cabildo de La Gomera este viernes, todos los afectados son turistas extranjeros y en el lugar trabajan dos helicópteros, uno del Servicio de Urgencias Canario y otro del Grupo de Emergencia y Salvamento, así como varias ambulancias medicalizadas que ya han realizado varios traslados al hospital de la isla.

La salida de vía y vuelco de este autobús privado se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero, y, tal y como se puede observar en una fotografía difundida por el 112, el vehículo se habría salido en una curva y se habría precipitado varios metros por un terraplén.

La Gomera, con una superficie de poco más 360 kilómetros cuadrados, tiene una escarpada orografía de gran riqueza natural, en la que destaca el bosque milenario del Parque Nacional de Garajonay.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha publicado en su cuenta de X que permanece pendiente de lo sucedido y ha enviado su apoyo a las víctimas y a sus familias.

El Cabildo de La Gomera ha establecido medidas de regulación del tráfico en la carretera insular GM-2 tras este grave accidente registrado en las inmediaciones del complejo ambiental de El Revolcadero para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y ha solicitado a los conductores una reducción inmediata de la velocidad durante su aproximación al lugar de la emergencia.

Hace aproximadamente un año, el 13 de mayo de 2025, una mujer de 73 años falleció al volcar un autobús en la carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del lugar de este accidente.

En ese incidente resultaron heridas otras once personas, de diversa consideración.