Juan Carlos I defiende en París que reconcilió España

Publicado por Agencias Dparís Creado: Actualizado:

Juan Carlos I defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias ‘Reconciliación’ al destacar que su principal logro fue «reconciliar a España consigo misma», aunque le entristecen los juicios divergentes sobre él: «Nadie es profeta en su país», constató. «No elegí al azar el título de mis memorias: ‘Reconciliación’. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa», dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón. La concesión del premio ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.