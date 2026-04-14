El ex fiscal general pide al Constitucional anular su condena por «arbitraria"

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El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. En su recurso de amparo, reclama a la corte de garantías que declare la «vulneración» de varios derechos fundamentales y «la nulidad de la sentencia» por ser «irracional y arbitraria, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo» como los testimonios de varios periodistas. García Ortiz defiende que en su actuación «existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella». Se refiere a la difusión de aquel comunicado de la Fiscalía para desmentir un «bulo", en relación a la información que había publicado El Mundo, la noche del 13 de marzo de 2024, en la que se decía que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido pactar a la defensa de González Amador, cuando fue al revés; y a las noticias sucesivas publicadas por otros medios que apuntaban que el acuerdo se había frenado por «órdenes de arriba». Miguel Ángel Rodríguez reconoció que había filtrado a la prensa el contenido del correo electrónico.