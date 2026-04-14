Rufián no cree que ERC le eche por insistir en la unidad de la izquierda, pero bromea: Hasta Guardiola se fue del Barça

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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha remarcado que no piensa abandonar su partido y que no cree le expulsen por insistir en crear un espacio de izquierdas, pero ha tirado de ironía deslizando que todo es posible. "Hasta (Pep) Guardiola se fue del Barça" ha comentado.

En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha subrayado que está tratando de que Esquerra ayude a unir a la izquierdas soberanistas para intentar frenar el "meteorito PP-Vox" que augura que va a "arrasar" a "todos" en las próximas elecciones generales.

Y eso no puede provocar, a juicio del independentista catalán, que ERC se "aísle" de lo que va a suceder, "por muy bien que estemos en nuestros corralitos particulares".

Por ello, ha aprovechado para pedir "una vez más" a su partido que "lidere" e intente crear ese espacio de confluencia, o al menos "arrastrar" a otras fuerzas de izquierdas españolas, con el fin de no fraccionar el voto en las legislativas de 2027.

En su intento por "ayudar", Rufián ha puesto en valor "el increíble capital político" de la dirigente de Podemos Irene Montero y que su partido "quiera, ahora sí, sumar e interlocutar con otras fuerzas de izquierdas" porque hasta hace poco "no estaban en eso".

Preguntado sobre si dejará ERC en caso de que la dirección del partido rechace su propuesta, Rufián ha respondido que será de Esquerra hasta que le echen. Y, sobre si cree que esa posibilidad puede hacerse realidad, ha señalado que espera que no. "Pero, bueno, hasta Guardiola se fue del Barça", ha concluido.