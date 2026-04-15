Feijóo considera "un disparate" la regularización "a granel" de inmigrantes

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El PP continúa su cruzada contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros. En el primer partido de la oposición consideran un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer". "Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE", subrayó Alberto Núñez Feijóo en los pasillos de la Cámara baja tras asistir a la sesión de control.

El jefe de la oposición acusó este miércoles al Ejecutivo de "negarse" a dar en el Congreso el dato de cuántos personas en situación irregular obtendrán finalmente la residencia con este real decreto, que en el primer partido de la oposición calculan beneficiará a 1,2 millones de personas si se computan reagrupaciones familiares frente a las 500.000 que dice Moncloa. Insistió también en que los procesos de regularización deben ser estrictamente individualizados y basarse en informes policiales que avalen la conducta del solicitante, una exigencia que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado deliberadamente. "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales -criticó-, se va a regularizar a ese inmigrante".

Atendiendo a las observaciones del Consejo de Estado, en su dictamen no vinculante, el Ejecutivo decidió finalmente endurecer parcialmente los requisitos exigidos en los borradores previos a los inmigrantes que quieran acogerse a la medida, que ahora les obligar a que certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse. "Carecer (de antecedentes) ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería", señaló la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien pidió a Feijóo que deje de "embarrar" y "boicotear" el proceso.

"Al lado de Vox" La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, criticó el "incomprensible" giro en política migratoria que ha dado, en su opinión, el PP a raíz de esta cuestión, ya que en 2024 apoyo la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular para la organización extraordinaria. Según Saiz, los de Feijóo han elegido ahora "estar al lado de Vox" en vez de con "la Iglesia, las más de 700.000 firmas y las 900 entidades que están detrás de esta medida".Lo cierto es que, hasta hace pocos meses, el propio PSOE rechazaba la regularización masiva y apostaba por conceder la residencia "caso a caso". Cuando la presión de sus socios se hizo insostenible, los socialistas ofrecieron como alternativa la reforma del Reglamento de Extranjería, que se aprobó en noviembre de 2024. Fue precisamente la entrada en vigor de esta norma la que amenazó con dejar en la irregularidad a más de 275.000 solicitantes de asilo acelerando la regularización extraordinaria a la que se opone el PP y también Vox.