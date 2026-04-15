El Congreso interrogará el 27 de abril al chófer de Mazón el día de la dana y al ex jefe de Bomberos de Valencia

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 dejando 230 muertos ha citado para próximo 27 de abril a la persona que condujo el coche oficial del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de autos así como al que entonces era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos José Miguel Basset.

Fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que este es el acuerdo al que ha llegado este miércoles la mesa de la comisión que preside la socialista Carmen Martínez y que el próximo lunes retomará su trabajos.

En concreto, el lunes día 20 está convocado el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, --primer representante de la administración estatal que será interrogado por este órgano-- y el dimitido director de Innovación de Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez.

RETIRADA DE BOMBEROS DEL POYO

Y ya el día 27 será el turno del jefe de bomberos de la provincia de Valencia y jefe operativo de la emergencia, quien, en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la riada, confesó que en aquella jornada no tuvo conocimiento de la retirada de sus efectivos del Barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la tragedia, sino que se enteró de ese movimiento "días después".

Además, explicó que a las 18.13 horas, tras alertarse al Cecopi del peligro de rotura de la presa de Forata, propuso un texto para el mensaje de alerta que se iba a enviar a la ciudadanía en el que se pedía a la población que permaneciera en sus casas. Según comentó en el juzgado "nadie" equiparó esto con un confinamiento ni planteó que no se pudiera hacer esa recomendación.

El texto finalmente se envió a las 20.11 sin la orden expresa de que la gente no saliera de casa y únicamente con la recomendación de que se evitaran desplazamientos.

EL ES-ALERT LE SONÓ A MAZÓN AÚN EN VALENCIA

También pasó ya por el juzgado el chófer de Mazón, quien explicó a la jueza que el Es Alert les sonó en el coche cuando todavía estaban en Valencia de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En calidad de testigo, el conductor detalló que, a la hora de comer, Mazón, acompañado por dos escoltas, salió del Palau de la Generalitat andando (sobre las 14.00 horas "pasadas") sin darle ninguna indicación sobre si por la tarde le necesitaría o no.

Y añadió que, cinco horas después, tenía intención de ir a repostar el coche junto con el vehículo de los escoltas pero no llegaron a hacerlo y regresaron al Palau después de que en una llamada la secretaria de Mazón le pidiera que llevaran al expresident a L'Eliana, donde llegaron a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.