Abascal defiende a Meloni tras "ataques" de Trump: "Es una mujer valiente y a los aliados no hay que atacarlos"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los "ataques" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ha calificado de una "mujer valiente" que está defendiendo los intereses de su país.

En declaraciones a los medios de comunicación en Andújar, en el marco de la precampaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Abascal se ha expresado así tras ser preguntado por las descalificaciones de Trump hacia Meloni.

Para Abascal, aunque aliados no defiendan la misma posición sobre determinados asuntos, "no nos peleamos ni rompemos" y ha puesto como ejemplo el hecho de que él no está de acuerdo con el tratado de Mercosur y, en cambio, su "amigo" el presidente de Argentina, Javier Milei, sí lo respalda porque viene bien a su país.

"Yo estoy convencido de que el señor Trump, a su manera, trata de defender los intereses de Estados Unidos y que la señora Meloni, sin ninguna duda, está también defendiendo los intereses de Italia".

"Hay que comprender a los aliados, no hay que atacarles y no tengo ninguna duda de que Giorgia Meloni es una gran patriota que hace todo con muchísimas dificultades para defender los intereses de Italia", ha agregado Abascal, para quien la primera ministra de Italia es una mujer "valiente" y no se la puede "atacar" porque "no comparta algunas posiciones geopolíticas o internacionales de otro líder que es aliado".

Respecto al viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, ha manifestado que supone que si para el jefe del Ejecutivo ese país es el "mejor ejemplo a seguir" debe ser porque no quiere convocar elecciones, sino que está "deseando robar la voz al pueblo e impedir el sistema democrático".

"Me sorprende que se ponga como ejemplo a China, a una dictadura represiva, en la que no se puede votar y donde el Partido Comunista, a sangre y fuego, mantiene el poder desde hace mucho tiempo", ha agregado el dirigente de Vox, quien ha denunciado que hay dirigentes en España que, con "mucha ligereza" llamar dictador a primeros ministros y presidentes de países democráticos que han sido elegidos democráticamente, mientras ponen como "modelo a China, que desde luego no es ejemplo precisamente ni de democracia ni de libertades".

"Entiendo que eso le guste mucho a Sánchez porque odia al pueblo español y no puede salir a las calles y, por eso, quiere sustituirlo con un proceso de regularización masiva y de promoción de la invasión migratoria y de nacionalizaciones express para cambiar el censo electoral en España", ha agregado.