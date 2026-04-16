'Génova' confía en un pacto PP-Vox en Aragón "en los próximos días" tras cerrarlo en Extremadura: "Somos optimistas"

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El PP confía en cerrar un pacto con Vox en Aragón "en los próximos días", después de haber llegado a un acuerdo de gobierno este jueves en Extremadura para investir a María Guardiola presidenta de la región. "Somos optimistas", han señalado fuentes de la dirección del partido.

En concreto, PP y Vox han llegado a un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, con el que Vox asumirá una Vicepresidencia y dos consejerías, además del senador autonómico. Se trata de un pacto de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan "todas las áreas del Gobierno y que va a ser bueno para Extremadura".

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios que han realizado de forma conjunta en el Patio de los Naranjos de la Asamblea extremeña.

"TOTAL AUTONOMÍA" DE SUS BARONES AUTONÓMICOS

Tras ese pacto con Vox --cuyos últimos flecos se han cerrado en las últimas horas a través del intercambio de documentación entre los equipos negociadores-- fuentes de 'Génova' han señalado que Guardiola "ha contado con total autonomía" para negociar la configuración de su Ejecutivo.

Es más, han subrayado que el número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos "nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la dirección nacional del PP", su secretario general, Miguel Tellado y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Tampoco participarán en estas cuestiones en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León, han indicado las mismas fuentes.

ESPERAN UN ACUERDO EN ARAGÓN "IGUAL DE SATISFACTORIO"

Fuentes del PP han indicado que en los últimos días han "avanzado de manera significativa en las negociaciones en Aragón", donde son "optimistas". "Esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días, han agregado.

El PP ha destacado que tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular no sólo tiene ya las Presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue un acuerdo para la primera de las investiduras. "Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente", ha concluido fuentes 'populares'.

Esta tarde, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha confirmado que se han producido avances en los últimos días en las negociaciones entre PP y Vox para lograr un acuerdo de gobernabilidad en Aragón. "Estos días hemos ido ajustando las posiciones y se ha ido adelantando en conversaciones, en reuniones telemáticas no presenciales", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación para hacer balance de la tercera edición de 'The Wave' en Zaragoza, Vaquero ha afirmado que "están avanzando esas negociaciones, contactos, conversaciones, tratando de acercar las posturas hacia ese acuerdo de gobernabilidad, que tiene que servir para dar estabilidad en los próximos meses".