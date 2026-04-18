Feijóo y Abascal contraponen a Machado a los que apoyan la tiranía

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Por la mañana, Alberto Núñez Feijóo, y por la tarde, Santiago Abascal, recibieron ayer en Madrid a la opositora venezolana María Corina Machada como una campeona de la democracia. Ambos calificaron a la premio Nobel de la Paz de «ejemplo de libertad» y aprovecharon su visita para cargar, más o menos implícitamente, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusaron de ponerse al lado de las «dictaduras» y las «tiranías». Feijóo consideró a Machado como la «legítima presidenta» de su país y la definió como «una de las grandes voces de la libertad y la democracia en el mundo». Feijóo, que se encontró con la Nobel de la Paz en la sede madrileña de Génova, exigió elecciones libres en Venezuela «cuanto antes y con un calendario explícito» y lanzó un mensaje a Pedro Sánchez por su posición en el conflicto de Venezuela. «A los autócratas no se les complace, se les combate con verdad, coraje y democracia. Los derechos humanos no son negociables ni dependen del contexto, la geografía o la convivencia del momento», aseveró. «El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que la ha perseguido, con la libertad y no con la dictadura a escondidas en el aeropuerto de Barajas, con una Hispanoamérica libre», afirmó Feijóo, en una jornada en que los dos modelos para América del Sur chocaron en España. Mientras que Machado se fotografía en Madrid con el líder del PP y con el de Vox, Santiago Abascal, Pedro Sánchez preside en Barcelona la Global Progressive Mobilisation. «España, que conoce bien el valor de la libertad porque costó mucho conseguirla, no puede ni debe ser indiferente cuando la libertad falta en otro país», insistió Feijóo, que resaltó que la sociedad española «nunca falla y está con María Corina Machado». La opositora venezolana, por su parte, pidió «aliados» para «terminar de concretar el desplazamiento del régimen». «Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal y aquí en España se está librando también la lucha por la libertad de Venezuela y de nuestras naciones», subrayó Machado, recibida por unos 200 compatriotas, con los que cantó el himno de su país, ‘Gloria al bravo pueblo’, y a los que proclamó: «¡Venezuela será libre!» Durante su encuentro, Feijóo realizó un encendido elogio de Machado, a la que otorgó «la legitimidad electoral y moral del pueblo venezolano» como «ejemplo de coherencia y determinación» por defender la libertad, la dignidad humana, el Estado de derecho y la paz civil». «Gracias por no parar cuando quisieron frenaros, por no callar cuando quisieron amordazaros y por no venderos cuando otros sí lo hicieron», dijo el presidente del PP. Las elecciones en Venezuela, donde ahora gobierna la exvicepresidenta Delcy Rodríguez con el permiso de Donald Trump, son el siguiente hito en la recuperación de la democracia en el país, según Feijóo. «El proceso es ya irreversible y será completo cuando no queden presos políticos, se haya acabado con el miedo y los venezolanos puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantías», indicó. Horas después, y en la misma línea que el líder popular, Santiago Abascal reclamó «la libertad de todos los presos políticos» de Venezuela. «Lo verdaderamente relevante es la vuelta lo antes posible de María Corina Machado a Venezuela en condiciones de seguridad y una transición y unas elecciones que también sean y se celebren lo antes posible», apuntó el líder de Vox, que se entrevistó con la premio Nobel en la sede de la Fundación Disenso. Igual que hizo Feijóo, Abascal confrontó el «heroísmo» de la líder venezolana con el encuentro de Pedro Sánchez, aunque sin citarlo, con los líderes progresistas latinoamericanos. «Nosotros elegimos estar con María Corina y otros eligen estar junto a los referentes de la opresión".

«El proceso es ya irreversible y será completo cuando no queden presos políticos y se haya acabado con el miedo", aseguró Machado