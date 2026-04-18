Belarra exige al Gobierno la salida de la OTAN

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este sábado al Gobierno central que haga realidad el "NO a la guerra" y cierre "de manera inmediata" las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como la salida de España de la OTAN.

Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas durante su participación en la marcha a la base de Morón convocada por la plataforma 'Andalucía por la Paz', en la que ha estado acompañada por la secretaria institucional de la formación y candidata de Por Andalucía, Alejandra Durán, y el dirigente Nicolás Sguiglia.

La líder de Podemos ha cuestionado la naturaleza de la OTAN, calificándola de instrumento al servicio de Washington. "Si ha habido una gran mentira en estas cuatro décadas de supremacía estadounidense en todo el mundo, es que la OTAN es una organización defensiva" , ha aseverado.

Ha señalado directamente la responsabilidad de la administración estadounidense en las acciones de Israel: "Ese apoyo está sostenido por Estados Unidos y sin ese apoyo habría sido imposible que Netanyahu hubiera hecho lo que ha hecho" .

Belarra ha aprovechado la jornada para lanzar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instándole a que "haga realidad el 'No a la guerra'".

Para la formación morada, esto pasa por "cerrar las bases de Rota y de Morón, por salir de la OTAN y por revertir el rearme criminal que ha puesto en marcha el Gobierno de España", según ha remarcado Belarra quien, además, ha urgido al Ejecutivo a que "rompa todas las relaciones con los genocidas, que a día de hoy se mantienen intactas".