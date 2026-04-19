Madrid recibe a María Corina Machado al grito de «¡Presidenta!»

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Miles de personas se concentraron en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta comunidad y fue aclamada con gritos de «¡Presidenta!». Sus seguidores también pidieron «¡libertad!» y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.

"Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela", dijo la opositora venezolana, que estuvo acompañada en el balcón por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que prometió entregar la medalla de la ciudad de Caracas en un futuro no muy lejano.

Ayuso también se dirigió a los congregados y les aseguró que «Madrid es la casa de la libertad». «Desde aquí alzamos la voz por la libertad en Venezuela y en Cuba", dijo.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados esta tarde en la céntrica Puerta del Sol fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.

Ondeando banderas de Venezuela y mostrando pancartas con lemas como «María Corina, esperanza y libertad", «Libertad para los presos políticos» o «Volver a casa a la venezolana", los concentrados ovacionaron con pasión a su líder cuando apareció.

Antes, y durante horas, gritaron «libertad", «fuera Delcy", «María Corina presidenta» o «elecciones", y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos.

La concentración de hoy en la Puerta del Sol es el acto central de la visita de Machado a España, que se inició el viernes con reuniones con líderes conservadores españoles como Núñez Feijóo (PP) o Abascal (Vox).