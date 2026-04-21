El PP marca distancias con el Gobierno de Rajoy: «No estábamos por aquí entonces"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha expresado este lunes su respeto a la actuación judicial en el 'caso Kitchen' y ha subrayado que, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, ni «cuestionará» ni «difamará» la labor de los jueces. Eso sí, ha marcado distancias con la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy alegando que esta presunta operación parapolicial «sucedió hace cuatro legislaturas». "Yo no sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí", ha declarado Tellado al ser preguntado por el caso Kitchen.