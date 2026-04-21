La esposa de Bárcenas: "Me informó de la existencia de grabaciones con Rajoy y Arenas"

Rosalía Iglesias (d), esposa de Luis Bárcenas, a su salida de la Audiencia Nacional este lunes donde declaró en el juicio del caso Kitchen como perjudicada por esta supuesta trama parpolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.EFE/ Fernando Villar

Publicado por Mateo Balín/Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

La leonesa Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas y perjudicada directa de la 'operación Kitchen', compareció este lunes como acusación particular, «como víctima", en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Lo hizo tras el largo interrogatorio a su marido Luis Bárcenas, aunque ella con la vitola de ser la persona que se ocupó de forma personal de ocultar documentos sensibles sobre la 'caja B' del PP, ya que cuando ocurrieron los hechos (2013-2015) su esposo estaba entonces en prisión preventiva por el 'caso Gürtel'.

«He explicado que en 19 meses hice muchas cosas que eran absolutamente nuevas. Ha sido el periodo de tiempo más dramático para mí. Por eso, en mi cabeza se han borrado situaciones con gente. Se me ha ido de la cabeza muchísimas cosas", comenzó su testifical Iglesias. Durante su comparecencia, reconoció que Bárcenas le informó de que existían unas grabaciones con Mariano Rajoy y Javier Arenas, pero aseguró que «no las he escuchado».

"No me consta que mi marido le diese las grabaciones a Sergio Ríos", el chófer de la familia y confidente de la trama policial de 'Kitchen', subrayó eso sí Iglesias para enmarcar su relación con este acusado. La mujer del extesorero del PP, de 66 años y que estuvo menos de tres en prisión cumpliendo condena firme por 'Gürtel', detalló el grado de confianza que tenía con Ríos, quien disponía de las llaves y la clave para acceder a su estudio de restauración en Madrid, donde Bárcenas había guardado las cajas con la documentación que había sacado de su despacho en Génova 13, sede nacional del PP. "Cuando hice el traslado de un despacho a otro más pequeño, por temas económicos, distribuí las cajas en altillos. Y ya cuando dejé el estudio definitivamente, fue cuando me di cuenta de que habían desaparecido algunos documentos", declaró. "Quiero decirte que por aquí viene gente muy extraña, que me pregunta por ti... Todo muy vago", cuenta que le dijo Mario, uno de los pintores que trabajaba en otro despacho del mismo estudio.

"Ríos hacía funciones de conductor. También trasladaba documentos. Mi marido tenía toda la confianza en él, así que si tenía que hacer traslado de documentos, lo hacía. Cuando empieza a estar solo conmigo, de la misma manera, yo le ofrecí toda mi confianza. No tenía ninguna duda de que podía darle cualquier papel o cualquier documento", manifestó la testigo.

El falso cura, "un mercenario"

Iglesias se detuvo también en las restricciones que sufría la familia cada vez que visitaba a su marido a la prisión de Soto del Real (Madrid) en pleno dispositivo de 'Kitchen'. "Tuve un problema muy importante, que se tergiversó y se le quitó importancia. Saliendo de un vis familiar, un funcionario se me acercó y me dijo: 'Rosalía estoy deseando verte aquí dentro'. Lo denuncié y pedí que viniese la Guardia Civil", manifestó.

"Se nos pedían papeles para revisarlos. Cada vez que salíamos de ahí, a él le hacían un cacheo integral. En todas las visitas familiares", denunció. Sobre los seguimientos policiales entre 2013 y 2015, confirmó los mismos, sobre todo cuando iba al despacho de Javier Gómez Liaño, su letrado de entonces, que en su declaración como testigo este lunes corroboró este hecho. Un espionaje que también incluyó, en opinión de Iglesias, el episodio del asalto del falso cura a su casa de Madrid y el violento secuestro que vivieron. "Cuando entra el mercenario en casa, mi primera pregunta es decirle que quién le ha mandado", rememoró la testigo.

"En ese momento, tenía la sensación de que me seguían. Pero todo lo achacaba a la prensa. Vivía aterrorizada y es una de las razones por las que no salía de casa. A medida que iba pasando el tiempo, Sergio (Ríos) insistía en el tema. Desde el minuto uno, tenía esa sensación porque alguna documentación estaba en casa", afirmó Iglesias, que vivió los momentos más tensos con preguntas de las defensas, que trataron de justificar que 'Kitchen' fue en realidad un dispositivo legal para descubrir la fortuna oculta de su esposo en España y en el extranjero en pleno 'caso Gürtel'.