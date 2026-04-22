Aldama era la vía para entrar en cuatro ministerios

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo / Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

No sólo en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y Koldo García. También en Hacienda, en Economía o en Industria. Los testigos de este martes en el juicio del Supremo coincidieron en dibujar a un Víctor de Aldama casi omnipresente y capaz de empotrarse en las más altas instancias ministeriales. Y no siempre con la ayuda de Koldo. Desde Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, hasta la secretaria del propio Ábalos, pasando por quien fue jefe de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Los comparecientes insistieron en que todos abrían las puertas al comisionista que está en el epicentro de la trama corrupta que salpica al Gobierno y al PSOE y al que no pocos decían desconocer.

Ana María Aranda, quien ejercía de secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, confirmó ante el alto tribunal la versión ofrecida el 15 de abril por la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, sobre la «asidua» presencia del conseguidor en zonas restringidas del ministerio. La secretaria fue tajante al afirmar que la presencia de De Aldama en la sede de Nuevos Ministerios resultaba «más que habitual» y describió una cotidianeidad que llamó la atención de los funcionarios.

«Lo veía aparecer por las dependencias del ministro o solo acompañado por Koldo», explicó Aranda ante la sala, subrayando la autonomía con la que el empresario se desplazaba por el edificio. La testigo detalló de forma pormenorizada la mecánica de acceso del hoy enjuiciado a las áreas reservadas de la Administración.

«Al señor De Aldama, por lo que recuerdo, yo siempre lo veía subir a nuestra planta e irse a ver a Koldo», apostilló la exsecretaria, quien señaló que el empresario «habitualmente» pasaba por delante de su puesto de trabajo. Aranda certificó ante el tribunal que el comisionista utilizaba vías de entrada reservadas exclusivamente a las máximas autoridades del ministerio especificando que subía «por el patio de altos cargos que usaba el ministro». En una de sus afirmaciones más contundentes, la secretaria remató que De Aldama «subía por el ascensor que era del ministro». Y agregó que el empresario participó en al menos tres encuentros «oficiales»: uno con el gobernador del estado mexicano de Oaxaca y dos más en los que estuvo presente Javier Hidalgo.

El exCEO de Globalia no negó esos encuentros. Es más, en su comparecencia ante el Supremo admitió sin ambages que Víctor de Aldama formó parte de su equipo de confianza, definiéndolo como un «canal de comunicación con los diferentes ministerios». Hidalgo explicó que el empresario «llevaba la parte institucional» y justificó su presencia en las sedes gubernamentales alegando que «el señor Ábalos tenía que estar informado al igual que el Ministerio de Economía».

El testigo precisó que esta labor de intermediación no se limitó a Transportes, sino que abarcó diversas carteras coordinadas con la SEPI. No obstante, el ex máximo responsable de Air Europa aprovechó su intervención para negar de forma tajante la existencia de "regalos" o "dádivas" relacionadas con el rescate de la aerolínea. El directivo rechazó haber pagado mordidas y desmintió las acusaciones sobre la entrega de una bolsa con 500.000 euros en efectivo, afirmando que "en ningún momento" se produjeron tales pagos. El hijo de Pepe Hidalgo, fundador de la compañía, sostuvo que el auxilio financiero de 475 millones fue "el peor préstamo que se concedió" y argumentó que la demora en el desembolso provocó la "asfixia" de Air Europa.

El testigo relató que conoció a De Aldama en 2018 y que decidió contratar sus servicios tras percibir que era una "persona con iniciativa". Detalló la existencia de contratos de asesoramiento, incluyendo uno de 10.000 euros mensuales, pero insistió en que el rol de Koldo García se limitaba al protocolo. "Koldo siempre me recibía cuando iba a ver al ministro Ábalos y me despedía", manifestó el empresario para restar importancia a la figura del asesor. Asimismo, negó haber solicitado borradores de notas de prensa al ministerio y desplazó la responsabilidad de la negociación hacia el departamento de Economía, describiendo las condiciones del rescate como "lentejas" debido a la nula capacidad de negociación frente a la SEPI. Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de Gabinete de Industria, también señaló a De Aldama como pieza central de todo y aseguró que el empresario asistió a una reunión "cerrada" por la ministra Reyes Maroto con un promotor musical, además de otro encuentro por intermediación de Koldo para tratar una licencia de hidrocarburos.