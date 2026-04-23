El PP da a Vox en Aragón también la «prioridad nacional» además de tres consejerías

Publicado por Efe Zaragoza Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad.

El acuerdo incluye el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, al igual que el alcanzado en Extremadura entre ambos partidos que ha permitido este miércoles la investidura de María Guardiola (PP).

Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia para su partido, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres será: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Nolasco ha agradecido a Azcón que haya tenido «la disposición y la valentía» de llegar a este acuerdo, y ha confrontado la actitud del aragonés con la de Génova, que, ha lamentado el líder autonómico de Vox, «solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas».

Por su parte, Azcón ha insistido en que el acuerdo es «coherente», que sus medidas se refieren todas ellas a cuestiones en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias, que cumple «con el principio de legalidad» en todas sus partes y responde al «mínimo común denominador» entre los dos partidos.

El PP ha celebradoel acuerdo alcanzado con Vox en Aragón, un pacto que —como el de Extremadura— también contiene el término «prioridad nacional» basada, ha insistido Génova, en el arraigo.

«Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura», ha afirmado el partido de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado. En el texto se congratulan por haber logrado «otro capítulo cerrado» y afirman: «Vamos a por el siguiente».

El siguiente será Castilla y León, donde Vox y PP tienen pendiente una negociación con el objetivo de que el popular Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones del 15 de marzo, resulte elegido presidente. Y todo ello tras el acuerdo alcanzado la semana pasada para que María Guardiola pudiera formar Gobierno en Extremadura.

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha criticado el «reparto de sillones» que supone, a su juicio, el pacto alcanzado para el gobierno de la comunidad entre el Partido Popular y Vox, que se miran «con absoluto recelo y desconfianza», lo que se traducirá en «incertidumbre e inestabilidad para Aragón» y tendrá una fecha de caducidad «más corta que la de los yogures».