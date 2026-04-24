La Ley de Propiedad Horizontal regula también el uso del garaje: esto es lo que no deberías guardar

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Sí, el garaje comunitario es también objeto de regulación estatal. El punto clave está en la Ley de Propiedad Horizontal, que regula cómo deben utilizarse estos espacios dentro de una comunidad de vecinos. Hay personas que, sencillamente, piensan que su plaza de garaje es un espacio totalmente privado donde pueden hacer lo que quieran, y no pueden estar más equivocadas. Existen normas que limitan su uso, y algunas prácticas, más comunes de las que debieran, pueden generar problemas legales e incluso riesgos para la seguridad. Y más si están incluidas dentro de una comunidad de vecinos.

No todo vale: los límites del garaje

No te preocupes: la ley no te va a prohibir guardar objetos en una plaza de garaje, no hay ningún punto sobre ello, pero sí deja constancia de algo esencial: el uso no puede molestar, ser peligroso o perjudicial para el resto de los vecinos que viven en el edificio, este incluido.

No tienes carta blanca para usar el garaje como si de un trastero se tratara. De hecho, si el almacenamiento de enseres genera riesgos o perturbaciones, la comunidad puede exigir que retires todo lo que tienes guardado. Además, los estatutos de cada comunidad pueden ser aún más restrictivos que la propia ley, prohibiendo directamente ciertos usos, algo que es bastante común en edificios residenciales.

El error más común: usarlo como trastero

Guardar bicicletas, muebles o cajas es una práctica muy extendida, pero puede convertirse en un problema. Si estos objetos, que en ocasiones pueden ser muy voluminosos, invaden espacios, dificultan el paso o generan suciedad, se consideran un uso inapropiado. En esos casos, los vecinos pueden reclamar y obligar a retirarlos. Incluso hay jurisprudencia que ha llegado a limitar este uso cuando afecta a la seguridad o a la convivencia en la comunidad.

El riesgo que casi nadie tiene en cuenta

Más allá de la convivencia, hay un factor clave: la seguridad. Las normativas de prevención de incendios recomiendan evitar almacenar materiales inflamables en garajes, ya que aumentan el riesgo en caso de accidente. Productos como gasolina, pinturas o ciertos químicos pueden suponer un peligro real, y su presencia podría tener consecuencias graves si se produce un incendio. Además, en algunos casos, el seguro del garaje podría no cubrir daños si detecta un uso indebido del espacio.

No es solo 'tu plaza'

Aunque tengas un derecho exclusivo sobre tu plaza, este no es absoluto. Debe ejercerse respetando las normas comunes y sin perjudicar a otros propietarios. En otras palabras: tu garaje forma parte de una comunidad, y eso implica límites.

Qué deberías revisar ahora mismo

Si tu comunidad tiene normas específicas sobre el uso del garaje

Si estás almacenando objetos que puedan ser peligrosos o molestos

Si el uso que haces podría afectar a otros vecinos

En muchos casos, pequeños hábitos cotidianos pueden acabar generando conflictos o incluso responsabilidades legales.

No se trata de que esté prohibido guardar cosas en el garaje, sino de cómo y qué guardas. El problema aparece cuando ese uso deja de ser razonable o seguro. Y ahí es donde muchos propietarios, sin saberlo, pueden estar incumpliendo normas.