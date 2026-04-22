Boñar creará en el casco urbano 48 aparcamientos

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar aprobado del proyecto «Parque huerto de Moro» que pretende la construcción de 48 aparcamientos públicos en el centro de la villa con una inversión de 214.110 euros para una actuación incluida en el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios para 2025 (PIOS) de la Diputación de León. La parcela cuenta con una superficie de 1969 metros cuadrados. El plazo de ejecución es de seis meses.

La parcela contará con una capacidad de estacionamiento de 48 vehículos, dos de ellas reservadas para personas con discapacidad y una reservada para ambulancia que da servicio al centro de salud colindante. Los aparcamientos se van a distribuir: 24 en la zona central de la finca, diez en una zona lateral junto aparcamiento para bicicletas, otras zona de 11 , una zona de aparcamiento reservado para el centro de salud y dos zonas individualizadas de aparcamiento para motos.

La parcela de 1969 metros cuadrados tiene dos accesos, uno desde la calle Ángel Ruiz y otro desde la calle Eugenio de Cavia. También se proyecta intervenir en el vial de tráfico rodado y en la mejora del encintado de aceras de la calle Eugenio de Cavia. Se proyecta una intervención completa en los dos accesos al solar. Desde la calle Ángel Ruiz se proyecta mantener el muro de mampostería existente, abriendo solo los primeros 7 metros de fachada. Eso permitirá el giro de los vehículos para su entrada al aparcamiento. En este acceso hay actualmente un desnivel que se hará más accesible mediante la ampliación del ancho de la rampa de acceso y la mejora de su pendiente, haciéndola más tendida. Se proyecta asfaltar la calle Eugenio Cavia y el encintado de sus aceras, adaptándolas para el acceso a la parcela.