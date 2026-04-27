Pujol declara hoy ante la Audiencia Nacional

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Jordi Pujol i Soley centrará este lunes todas las miradas en la sede de la Audiencia Nacional. El patriarca del nacionalismo catalán debe comparecer ante el tribunal que instruye la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol Ferrusola. Lo hará tras el tira y afloja protagonizado durante la última semana por sus defensas y el tribunal, ante la exigencia de la comparecencia presencial a los 95 años de edad y con serias dudas sobre su estado de salud, física y mental. Un debate en el que ha entrado prácticamente toda la clase política catalana para cuestionar la decisión del presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. Doce años después de que Pujol reconociera públicamente la existencia de un patrimonio oculto en Andorra —que atribuyó a una herencia no declarada de su padre, Florenci Pujol— el juicio a la familia Pujol entra en su recta final con las declaraciones del patriarca; sus hijos Jordi, Josep, Marta, Mireia, Pere, Oriol y Oleguer Pujol Ferrusola; y los quince empresarios que comparten banquillo con ellos. Se les acusa de los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. La Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente catalán nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Pero el debate no está ya en el presunto enriquecimiento ilícito de los Pujol Ferrusola, sino en el «escarnio» que muchos ven en la exigencia de que Jordi Pujol comparezca ante la Audiencia Nacional para que su personal médico pueda examinarle. Ya lo hicieron el pasado noviembre los forenses Ángel Cuquerella y Xavier Pérez por encargo de la Audiencia Nacional, para concluir que Pujol «no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente» porque presenta un «trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)». Lo recordaba este viernes Jaume Padrós, médico de Pujol, quien tachó de «un poco cruel, por decirlo suavemente», la decisión del tribunal de obligar a comparecer al expresidente catalán. «Parece como si el tribunal no se fiara de los forenses que lo examinaron» en Barcelona, añadía Padrós, para quien obligar a Pujol a declarar en el juicio «sería un atentado gravísimo contra los derechos humanos». No ha sido el único que en los últimos días ha señalado al tribunal por esta decisión. Tanto es así que su presidente, José Ricardo de Prada, tuvo que defenderse el viernes ante los abogados defensores, asegurando que al citar a Pujol solo intenta «evitar el edadismo».

Quejas políticas

El debate, sin embargo, ya ha saltado a la esfera política con los herederos de Pujol, encuadrados ahora en Junts, a la cabeza. Tras conocerse la decisión del tribunal el expresidente Carles Puigdemont no tardó en mostrar su indignación en redes, tachando a los jueces de «miserables». «Buscan el escarnio, la foto con la que creen humillar no solo a una persona sino sobre todo a aquello que representa y que tanto les molesta. Me apena que el exilio me impida acompañar el lunes al presidente Pujol» De hecho, su partido había organizado un desembarco de sus principales portavoces este lunes ante la Audiencia Nacional, operación que finalmente se ha suspendido «por expresa petición de la familia», poco deseosa de aumentar la expectación sobre la comparecencia del patriarca. La palabra «escarnio» fue utilizada también desde Esquerra, formación muy crítica con el considerado padre de la autonomía catalana. En defensa de Pujol acudió también el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que reclamó «cordura» al tribunal.