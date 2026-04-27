La UCO afirma que Aldama pagó el piso de la expareja de Ábalos para comprar su "voluntad"

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Dos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el empresario Víctor de Aldama pagó, a través de un "testaferro", el alquiler del piso de la expareja de José Luis Ábalos en Madrid para "tener comprada la voluntad del ministro".

"Aldama entiende que a través de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", ha indicado uno de ellos en su comparecencia de este lunes en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, acusados de concertarse para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

El pago del alquiler durante casi dos años y medio del piso que habitó Jéssica Rodríguez en Plaza de España, en Madrid, es una de las supuestas mordidas que la Fiscalía cree que Aldama pagó en favor de Ábalos.

En realidad lo pagaba un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, a quien los agentes han definido como un "testaferro".

Pero lo hacía "por orden de Víctor de Aldama", quien de esa manera a su vez "está pagando el nivel de acceso al ministro", que vale "lo que hayan estipulado". "Pagar paga. Y ella vive", ha señalado un mando.

En este punto ambos han recordado una conversación de 2019 en la que Koldo García decía a Ábalos que había "que darle algo" a Aldama -"se está portando bien con nosotros y aún no le hemos dado nada", indicaba- y han equiparado el pago del piso con los 10.000 euros mensuales que la UCO cree que ambos recibían del empresario.

Koldo García, que según los investigadores es quien "soluciona los problemas", Jéssica Rodríguez y el socio de Aldama buscaron el piso al que la expareja de Ábalos se refirió como "la casita de novios" con el exministro, y han dicho que no les consta "de ninguna manera" que ese inmueble fuese destinado a fines societarios del empresario que lo pagó.

La defensa de Ábalos ha intentado demostrar que el exministro no sabía quién era Escolano ni que tenía relación con Aldama, algo que han dicho desconocer los agentes.

Para los investigadores, "Jéssica no abona absolutamente nada del piso que ha estado disfrutando durante to do ese tiempo", sino que lo pagaba Aldama "a través del señor Escolano", a quien "daba órdenes". El comisionista, han dicho, "tiene un dominio sobre la acción, sobre el pago de este piso".